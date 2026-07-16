Concepción del Uruguay: Una joven detenida por violar restricción contra su expareja y agredir a una policía

Una joven de 27 años de edad fue aprehendida este miércoles por la tarde en calle José Hernández, luego de presentarse en la vivienda de la familia de su expareja, violar una medida judicial vigente y agredir físicamente a una oficial de policía que intervino en el procedimiento.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró cuando efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al domicilio tras recibir un llamado de alerta. Al llegar, constataron la presencia de la mujer, quien manifestaba estar buscando a su expareja. La madre del joven, una ciudadana de 47 años, explicó a los uniformados que le habían solicitado reiteradas veces que se retirara del lugar, a lo cual la joven se negaba rotundamente. La familia expresó su temor ante las autoridades, señalando que la mujer ya había protagonizado episodios de violencia física contra el joven en ocasiones anteriores y confirmando que rigen medidas de restricción de acercamiento recíprocas vigentes, emitidas por el Juzgado de Familia N.° 1.

Durante el procedimiento, la joven adujo sentirse mareada, por lo que se solicitó de inmediato la asistencia de una ambulancia de Alerta 107. Tras realizarle los controles correspondientes en el lugar, los profesionales de salud determinaron que no presentaba síntomas que requirieran su traslado a un centro médico.

Ante la continuidad de la resistencia de la mujer, la Fiscalía Auxiliar de turno ordenó su traslado para la correcta identificación, solicitándose el apoyo de personal femenino de la Comisaría Primera. Al arribar la patrulla de apoyo, la acusada agredió físicamente a una Oficial Inspector propinándole un golpe de puño en el rostro, a la altura de la mejilla derecha.

Luego del violento ataque, la Fiscalía dispuso la inmediata aprehensión de la causante bajo los cargos de Desobediencia Judicial, Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves, ordenando su alojamiento en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Comparte esto: Twitter

Facebook

