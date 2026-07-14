Concepción del Uruguay: Falleció Mirtha Vilma Borba (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 13 de Julio del 2026. Sus hijos ; Víctor y Mariana Piacum ; sus nietos ; Carla, Franco, Mara, Bruno, Daniel, Tamara, Camila y Fernando, y bisnietos; sus hermanos ; Stella Maris, Abel, Néstor y Juana; amigos, conocidos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos son velados en Rca de Chile 232 y recibirá sepultura hoy 14 de Julio del 2026 en el Cementerio de San Justo a las 11,30 hs. Casa de Duelo: Delio Paniza 990 servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518

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