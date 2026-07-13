Concepción del Uruguay: Motociclista lesionado tras sufrir una caída en acceso a la ciudad

Un hombre resultó lesionado este lunes por la tarde al protagonizar un siniestro vial en el acceso Juan José Bruno, a 50 metros del puente peatonal de la Escuela Goretti.

El hecho tuvo lugar en la mano de circulación de este a oeste (salida), cuando un hombre de 73 años iba en una moto y por razonas que se trataban de establecer, protagonizó una abrupta caída en el pavimento.

El lesionado fue asistido por particulares que procedieron a desviar el tránsito de manera de evitar mayores consecuencias a la espera de la asistencia médica.

LLAMARON A LA POLICÍA

Minutos más tarde arribó al lugar una patrulla dependiente de la Comisaría Segunda, cuyos efectivos corroboraron lo ocurrido y solicitaron la intervención de personal médico, tomando intervención una unidad de Vida Emergencias.

El motociclista fue trasladado de inmediato al hospital Justo José de Urquiza, donde confirmaron que presentaba traumatismo de hombro derecho, quedando en observación, en tanto que en el lugar se realizaron las actas correspondientes, señalándose que no hubo terceros involucrados.

Crédito: 03442

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