Falleció la policía que había sido encontrada gravemente herida en Concepción del Uruguay

La policía de 26 años que había sido encontrada gravemente herida este viernes en una vivienda de Concepción del Uruguay falleció en las últimas horas mientras permanecía internada en el Hospital Justo José de Urquiza.

La noticia fue confirmada oficialmente por la Jefatura Departamental Uruguay, que expresó su profundo pesar por la muerte de la joven funcionaria, quien prestaba servicios en la Jefatura Departamental Gualeguaychú y residía en Concepción del Uruguay.

La joven había sido trasladada de urgencia al hospital durante el mediodía del viernes, después de ser encontrada con una grave lesión en el interior de su domicilio, ubicado en la zona de Allais y 35 del Oeste.

COMUNICADO OFICIAL

La Jefatura Departamental Uruguay lamenta profundamente el fallecimiento de la funcionaria de policía Gabriela Mariel Rodríguez

Con profundo pesar las autoridades y todo el personal que integra la Jefatura Departamental Uruguay lamentan el fallecimiento de la oficial de policía Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años de edad, acaecido en las últimas horas en las instalaciones del Hospital Justo José de Urquiza.

La joven funcionaria, quien actualmente prestaba servicios en las filas de la Jefatura Departamental Gualeguaychú pero era residente de nuestra ciudad de Concepción del Uruguay, había sido ingresada en horas del mediodía de ayer al nosocomio local tras sufrir una grave lesión en su domicilio particular, donde pese al inmediato esfuerzo y asistencia brindada por los profesionales médicos, lamentablemente se constató su deceso con el correr de la jornada.

Ante este doloroso escenario, la Jefatura Departamental Uruguay, en representación de cada uno de sus efectivos, hace llegar sus más sinceras y profundas condolencias a sus familiares, amigos, allegados y compañeros de fuerza, acompañándolos en este momento de irreparable pérdida y absoluto pesar.

Asimismo se informa a la comunidad y a los medios de comunicación que no se brindarán mayores detalles respecto a las circunstancias que rodearon este triste suceso, en virtud del debido respeto, preservación del dolor íntimo y la privacidad de la familia afectada.

COMUNICADO OFICIAL

La Jefatura de Policía Departamental Federal, lamenta con profundo pesar el fallecimiento de la Oficial de Policía Gabriela Mariel Rodríguez de 26 años

La funcionaria, oriunda de la ciudad de Federal, con residencia en Concepción del Uruguay, que prestaba servicios en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, Falleció en las primeras horas del sábado 11 en el Hospital «Justo José de Urquiza» de la ciudad de residencia, donde permanecía internada luego de haber sido trasladada durante la jornada de ayer a raíz de una grave lesión sufrida en su domicilio. Pese a la rápida intervención del personal de salud y a los esfuerzos realizados para preservar su vida, lamentablemente no fue posible revertir su cuadro.

La Jefatura Departamental Federal expresa sus más sinceras condolencias y acompaña con profundo respeto a sus familiares, amigos, camaradas y seres queridos en este doloroso momento, deseándoles fortaleza para sobrellevar tan irreparable pérdida.

Asimismo, se informa a la comunidad y a los medios de comunicación que no se brindarán mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho, en virtud al respeto de la memoria de la funcionaria y de la privacidad de su familia.

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