Concepción del Uruguay: Una joven policía grave tras recibir un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria

Un hecho de lamentables características se produjo este viernes en horas de la siesta, en el cual una funcionara policial sufrió una grave lesión con su arma reglamentaria. La joven de unos 25 años de edad, fue asistida por personal de emergencias y derivada al nosocomio, donde permanece internada. Se aguardan precisiones oficiales sobre su evolución y las circunstancias del episodio.

Se trata de una oficial ayudante egresada en el 2022, quien presta servicios en la Comisaría Cuarta de Gualeguaychú, siendo oriunda de Concepción del Uruguay. Su estado es grave, ya que presenta un disparo en la cabeza.

Las autoridades investigan en que circunstancias se pudo producir el dramático suceso con el arma reglamentaria, hecho ocurrido en su domicilio en La Histórica, tras lo cual fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde permanece internada bajo observación médica.

De acuerdo con la información recabada por este medio, el episodio demandó la rápida intervención de los servicios de emergencias Vida, cuyos paramédicos asistieron a la mujer en el lugar y dado su delicado estado, procedieron a su inmediato traslado hacia el nosocomio local para recibir la atención correspondiente y quedar internada en la UTI.

Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado de las autoridades policiales o parte médico oficial por parte de las autoridades policiales ni sanitarias que confirme el estado de salud actual de la agente o brinde detalles precisos sobre las circunstancias en las que se desencadenó el hecho.

Si bien existen diversas versiones y trascendidos respecto de lo sucedido, la cobertura periodística se mantiene a la espera de las precisiones que puedan aportar los estamentos institucionales en las próximas horas para llevar claridad sobre el caso.

Más allá de esto, se supo que estaría en estado de coma, presentando un disparo en la cabeza, con proyectil alojado pero sin haber sido intervenida quirúrgicamente.

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