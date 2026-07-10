Parece un pueblo de Alemania, pero está en Entre Ríos y conserva tradiciones de hace más de 130 años

Entre Ríos es una de las provincias argentinas que más inmigración alemana recibió durante finales del siglo XIX. Por eso, se pueden visitar decenas de sitios turísticos con reminiscencias a los pueblitos alemanes tradicionales. Uno de ellos es la Aldea San Antonio, que se encuentra a 55 kilómetros al norte de Gualeguaychú. De acuerdo al gobierno de la ciudad, hoy solo habitan 3.000 habitantes y destaca por su quietud y estética colonial.

El paso de los Alemanes del Volga, es decir, aquellos alemanes que venían de Rusia, dejó una importante huella en cada uno de los rincones de la localidad, tanto así que los turistas hoy pueden admirar casonas antiguas construida en esa época y compartir tradiciones alemanas en fiestas regionales con platos típicos y música.

Cuáles son los atractivos principales de Aldea San Antonio

Uno de los atractivos turísticos principales del pueblo entrerriano es el Monumento a la Oma, en el que se rinde homenaje a las abuelas pioneras y que habitaron en el lugar en sus orígenes. Durante una caminata por el centro de la localidad rural, se puede visitar la Plaza San Martín, rodeada de un espacio arbolado y el Monumento a la Biblia. Además, en la Aldea San Antonio se encuentra el Circuito de las Aldeas Alemanas, entre las que están Santa Cecilia y San Juan. Es una buena oportunidad para hacer senderismo y, al mismo tiempo, admirar la belleza tradicional del pueblo.

La gastronomía es otro punto fuerte de la Aldea San Antonio. En diferentes comedores locales y restaurantes, los turistas pueden pedir platos típicos como el chucrut, el strudel, las salchichas y el kreppel, una torta alemana tradicional.

Ferias regionales en el pueblo entrerriano de origen alemán

El turismo de este pueblo rural también se caracteriza por dos importantes fiestas regionales: la Fiesta Provincial del Inmigrante Alemán y la Feria de la Torta Alemana. La primera es organizada por el Club Social y Deportivo San Antonio desde el año 1997.

El evento posee shows con bailes alemanes, música y stands con comida originaria del país europeo. En tanto, en la Feria de la Torta Alemana, tanto residentes como turistas aprovechan para degustar diversas delicias alemanas.

Cómo ir a la Aldea San Antonio desde la ciudad de Gualeguaychú

Viajar a la Aldea San Antonio desde la ciudad de Gualeguaychú es sencillo. El mejor camino para ir en auto es tomando la Ruta Provincial 20. Se llega a destino en tan solo 45 minutos.

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