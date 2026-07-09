Quini 6: un apostador ganó más de $363 millones en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.850 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.850 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 40-27-37-03-05-43. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.019.561.774.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 26-32-24-22-05-28. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.209.514.169.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-19-15-05-39-44. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 17-04-40-20-15-42. Hubo un ganador con seis aciertos y cada uno se lleva $363.300.228. Se va para la localidad de González Catán, en Buenos Aires.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 503 ganadores y cada uno percibirá $397.614,31. Elonce