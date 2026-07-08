Dpto. Uruguay: Detuvieron a camionero santafesino que se encontraba prófugo de la justicia

Un hombre de 34 años de edad, de profesión camionero y domiciliado en la provincia de Santa Fe, fue detenido anoche en la localidad de Basavilbaso tras confirmarse que pesaba sobre él una orden de captura vigente por delitos contra la administración pública.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:00 horas del martes, cuando el personal de la Comisaría Basavilbaso en colaboración con inteligencia criminal de la División Prevención Delictiva Internacional de la Policía Federal Argentina. Dieron cumplimiento a la orden de detención se enmarca en una causa caratulada como «Amenazas simples, delitos contra la administración pública, resistencia y desobediencia a la autoridad».

Luego de efectivizarse la captura, las autoridades locales entablaron comunicación con la secretaría de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y de forma telefónica con el fiscal de la ciudad de San Jorge (Departamento San Martín, Santa Fe), Dr. Carlos Zopegni, magistrado requirente en la causa.

Tras la correspondiente notificación de derechos y el examen médico de rigor en el hospital local, el detenido de 34 años fue trasladado y alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanecerá en custodia a la espera de que se cumplimenten los exhortos y oficios pertinentes para su extradición y traslado hacia la vecina provincia.

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