Concepción del Uruguay: Continúan trabajando para reparar el caño de la toma que dejó sin agua a la ciudad

Este martes, 7 de julio en horas de la mañana, la Coordinación de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Concepción del Uruguay recibió la confirmación de un problema que estaba afectando severamente el ingreso de agua en la Planta Potabilizadora, proveniente del sector de la Toma de agua en el río.

La Planta Potabilizadora dejó de recibir agua, por lo que se comenzó a analizar el origen del problema. Al estar funcionando las bombas y la toma de agua correctamente, la búsqueda derivó en la cañería de transporte de agua desde el río hasta la planta, y así se encontró el problema, a unos 500 metros de la estación de la Toma de Agua, hacia el suroeste, en una zona de difícil acceso por el monte nativo del borde costero.

En las primeras horas de la tarde se pudo llegar al lugar con maquinaria pesada, para poder iniciar el movimiento de suelo en el terraplén que cubre a esa cañería. También fue necesario llegar con bombas para succionar el agua y con el correr de las horas se montó un grupo electrógeno para poder continuar las tareas durante toda la noche. Además del personal municipal de Obras Públicas, se solicitó colaboración a las empresas Pietroboni y Panedile, quienes poseen personal y equipos para realizar este tipo de trabajos.

Cabe destacar que se trata de un caño PEAD de 800 mm de diámetro, y anoche con maquinaria pesada se estaba intentando dejar a la vista para poder evaluar el daño, y determinar si puede ser reparado o si debe ser reemplazado un tramo con cañería pesada, la cual ya se gestionó en la ciudad de Paraná, ya que no hay disponibles en la región ese tipo de material.

Es un problema muy delicado, aún no se ha podido definir la magnitud del daño. Se va a continuar trabajando durante toda la noche con grupos electrógenos. Hasta que no se tenga dimensión del daño, no se puede evaluar la solución y mucho menos analizar cómo se originó el problema.

Por el momento no está ingresando agua a la planta, por lo que no está funcionando el servicio de potabilización. Paralelamente, se está evaluando un plan de contingencia para atender las situaciones más críticas de la comunidad. Se solicita paciencia y solidaridad hasta que se pueda solucionar esta situación que es sumamente delicada.

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