Familia oriunda de Caseros sufrió un vuelco y hubo heridos

Una familia oriunda de Caseros, departamento Uruguay, protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este martes en uno de los accesos a la ciudad de Paraná.

El hecho se registró en la intersección de la Ruta Nacional 12 y calle Salellas, donde, por motivos que son materia de investigación, una camioneta Volkswagen Tiguan volcó mientras circulaba por la zona.

Como consecuencia del accidente, el conductor del vehículo, de 45 años, y su esposa, de 46, sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron asistidos por personal médico.

Hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre el estado de salud de los ocupantes ni sobre las causas que desencadenaron el vuelco, mientras continúan las actuaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro

Crédito: Andrea Pacinelli

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