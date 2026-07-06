Un adolescente de 13 años salvó a su familia de un voraz incendio

Un menor, de 13 años, salvó a toda su familia de morir en incendio que afectó su vivenda en Puerto Yerúa, Concordia. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 9.

En el domicilio de la familia Montiel una estructura de cemento revestida de madera y cielorraso agarró fuego. Según las primeras estimaciones, el fuego se habría originado en el hogar de la vivienda, por un desperfecto en las llaves térmicas, desencadenando un incendio que rápidamente se tornó incontrolable.

Al encontrarse en el período de vacaciones escolares de invierno, los integrantes de la familia aún dormían a esa hora. Fue Gabriel, de 13 años, quien se despertó al sentir el intenso calor de las llamas. Con notable valentía, el adolescente ingresó a la habitación donde descansaba su madre para alertarla y posteriormente logró despertar a su hermana.

Debido al avance del fuego y al desespero del escape, Gabriel y su hermana sufrieron quemaduras en los pies, mientras que su madre resultó con quemaduras en el cabello. Cabe destacar que el padre de la familia no se encontraba en el inmueble al momento del siniestro, dado que asistía al sepelio de un familiar.

La velocidad del fuego se vio incrementada por la explosión de dos televisores dentro de la propiedad, lo que provocó que las llamas se propagaran de forma inmediata y destruyeran por completo la estructura y los bienes materiales. La familia Montiel sufrió la pérdida total de sus pertenencias, quedándose únicamente con lo que llevaban puesto.

El episodio generó gran preocupación y pánico en la localidad. Ante la gravedad de la situación, los vecinos de Puerto Yeruá ya han comenzado a movilizarse y a coordinar diversas cadenas de colaboración para asistir a los damnificados en este difícil momento.

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