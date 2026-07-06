lunes 6 julio 2026

Festejo patrio por el «Día de la Independencia Argentina» en Caseros

El jueves 9 de julio Caseros celebrará el 210° Aniversario de la Independencia Argentina con un gran Festejo Patrio.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas en la Plaza “General Justo José de Urquiza” (Calle 15 entre 04 y 06) e incluirán: Desfile Cívico-Militar, Acto Protocolar, presentaciones artísticas de Los Monchos, Danzar del Club Juventud y Runa Kuyai, además de chocolate caliente.

También habrá feria de artesanos y emprendedores, y patio gastronómico con venta de comidas típicas a beneficio de las instituciones locales.

¡Te esperamos con los colores patrios para celebrar juntos el orgullo de ser argentinos!

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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