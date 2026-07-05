Concepción del Uruguay: Hallan en zona de monte una moto denunciada como robada

Una llamada a la línea de emergencias 101 permitió el hallazgo y posterior secuestro de una motocicleta de alta cilindrada que presentaba un pedido de secuestro vigente por robo en la ciudad. En el procedimiento intervino en forma conjunta el personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Segunda.

Según se confirmó a Génesis24, el hallazgo se concretó alrededor de las 19:00 horas de ayer, en un sector de monte lindero ubicado entre el Campo del Ejército y la Defensa Sur. Tras recibir el alerta sobre un rodado en aparente estado de abandono, las patrullas policiales se adentraron en la zona de vegetación logrando localizar una motocicleta Honda Tornado de 250 cc, la cual no tenía su chapa patente colocada.

Al verificar los números de motor y de cuadro a través del sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automóvil (DNRPA), los uniformados constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el pasado 24 de junio. La denuncia original por el robo del rodado había sido radicada por su titular, un joven dueño del motovehículo con domicilio en calle Santa Teresita, ante las autoridades de la Comisaría Primera.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Auxiliar en turno, desde donde se dispuso el secuestro formal del rodado. Tras completarse los peritajes de rigor y una vez cumplimentados los recaudos legales para la correspondiente acreditación de la propiedad, las autoridades judiciales ordenaron que la motocicleta sea restituida a su legítimo dueño.

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