Concepción del Uruguay: Roban moto de vivienda y son detenidos tras rápido operativo cerrojo

Un rápido despliegue coordinado entre el personal de la Comisaría Sauce y la Comisaría Tercera permitió la detención de dos personas —un mayor y un menor de edad— quienes habían sustraído un motovehículo en una zona rural del departamento Uruguay.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho delictivo ocurrió el viernes alrededor de las 18:00 horas en la zona de Ruta J y Dos Banderas, en Colonia Los Ceibos. El damnificado, un hombre de 52 años que reside detrás del Club Agrario Rocamora, radicó la denuncia tras percatarse del faltante de su rodado.

Según el relato de la víctima, mientras se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en la cancha de fútbol del club, observó pasar por las inmediaciones a dos sujetos desconocidos. Instantes después, escuchó el sonido de un motor en marcha, lo que le llamó la atención.

Al dirigirse de inmediato a su vivienda para verificar la situación, constató que le habían sustraído su motocicleta, una IMSA IM 110 de color gris con azul, la cual no tenía la chapa patente colocada y poseía el guardabarros trasero roto. Con este escenario, el hombre dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad aportando la descripción física y de vestimenta de los sospechosos que había divisado previamente.

Tras recibir la alerta, se montó un operativo cerrojo en el que intervinieron las dependencias de la zona y los móviles de la ciudad.

El rastrillaje dio frutos minutos más tarde en la zona rural conocida como «Camino a La Tigrera» (jurisdicción de la Comisaría Tercera). Allí, las patrulleras lograron interceptar y localizar a los dos sospechosos a bordo de la motocicleta robada.

Los ocupantes del rodado fueron identificados por la policía: un joven de 23 años y un adolescente de 16 años.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Auxiliar en turno, desde donde se ordenaron las diligencias de rigor para cada uno de los aprehendidos debido a sus edades: El mayor (23 años): Fue trasladado y alojado en la Seccion Alcaidía en calidad de aprehendido por el delito de hurto. El menor (16 años): Fue derivado a la Comisaría del Menor y la Familia para los trámites correspondientes y su posterior entrega a sus progenitores.

En tanto, el vehículo recuperado fue secuestrado formalmente para ser restituido a su legítimo dueño.

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