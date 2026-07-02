Colón: Mujer tomó la drástica decisión de quitarse la vida arrojándose al río Uruguay desde el puente internacional

Un trágico desenlace movilizó al personal de esta jefatura departamental, tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de una ciudadana de 35 años de edad en el río Uruguay, luego de un intenso operativo de rastrillaje y localización.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se inició en horas del mediodía de este jueves, bajo el inmediato conocimiento y la estricta coordinación de la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la Dra. Noelia Batto. Tras recibir las alertas correspondientes, se activaron de manera urgente los protocolos de búsqueda para dar con el paradero de la damnificada, quien se domiciliaba en la ciudad de Colón.

Los primeros indicios indicaban que la mujer habría sido divisada en las inmediaciones del Puente Internacional José Gervasio Artigas. Ante este escenario, personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional desplegaron un exhaustivo despliegue operacional en la zona fronteriza y sus adyacencias.

Lamentablemente, más tarde se confirmó el fatídico y luctuoso desenlace. Efectivos de la Prefectura Colón localizaron el cuerpo de la ciudadana en las aguas del río Uruguay.

En consecuencia, se dio intervención inmediata a los especialistas de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental, como así también al médico forense de turno. Los profesionales médicos e idóneos en la materia procedieron a realizar las pericias de rigor, determinando preliminarmente que la causal del deceso se habría producido por un paro cardiorrespiratorio por inmersión.

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