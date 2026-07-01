Jurado popular declaró culpable a César Cepeda por el abuso de sus dos sobrinas en Entre Ríos

Un jurado popular declaró culpable a César Cepeda, de Lucas González, por el abuso sexual de sus dos pequeñas sobrinas. La determinación se produjo durante la noche de este martes, según informó el sitio Entre Ríos Ahora.

César Roberto Cepeda fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante contra dos menores. Este miércoles será la audiencia de cesura en la que el tribunal impondrá la pena.

Aguardará esa definición detenido en la Jefatura de Policía de Nogoyá, lugar al que fue derivado luego de que se registraran distintas intimidaciones a miembros del jurado popular por parte de su círculo familiar más próximo.

Los jurados populares se reunieron en la sede del Colegio de la Abogacía de Nogoyá. En el banquillo se sentó César Roberto Cepeda, denunciado en 2020 por el abuso sexual de dos niñas, sobrinas de su mujer.

La denuncia la presentaron los padres de las dos menores. El trámite giró, rodó y siguió los insondables caminos de las causas judiciales, hasta que la historia tuvo un final: Cepeda fue hallado culpable de los delitos que se le enrostraron.

El proceso había comenzado el martes 23 en el salón del Colegio de la Abogacía de Nogoyá, con el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay Darío Tórtul como juez técnico. La acusación pública corrió por cuenta del fiscal Fernando Martínez, en tanto que la defensa del acusado la ejerció el abogado Walter Martínez.

El caso había sido remitido a juicio por jurados a finales de octubre de 2025.

Cinco años después de la denuncia, la jueza subrogante de Garantías de Nogoyá, María Gabriela Tepsich, no hizo lugar a los planteos de la defensa de Cepeda, a cargo de Walter Martínez, y remitió el caso para que sea debatido por un jurado popular.

La denuncia se formalizó el 1° de julio de 2020. El denunciado fue César Roberto Cepeda.

Los hechos sucedieron en Lucas González, en el departamento Nogoyá.

La denuncia dijo: “Conforme denuncia de los ciudadanos MLS y AN, progenitores de la menor de tres años de edad GN, nacida el día 4/7/2016, se le imputa al ciudadano César Roberto Cepeda, que durante el transcurso del período de aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional (cuarentena), aprovechando la circunstancia de que la denunciante dejaba a sus hijas menores de edad (G y C, de tres y seis años respectivamente) al cuidado tanto de su hermana SS como del encartado Cepeda, en el domicilio que éstos habitan en calle Eduardo Mongeloz (…)de la ciudad de Lucas González, en el horario de 13 a 16 hs. o 20 a 22 hs., dependiendo la demanda laboral de la madre de las menores, como así también en otros horarios donde la menor se quedaba en la casa de ellos en virtud de la relación de parentesco que los une, el incurso, valiéndose de la relación de confianza y rol que tenía respecto de la menor de tres años GN, en reiteradas oportunidades le dio besos en la boca y tocó por debajo de la ropa”.

En febrero 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló el pronunciamiento del entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, que el martes 13 de septiembre de 2022 firmó la resolución de remisión a juicio oral de la causa por abusos a menores que involucra a César Cepeda.

Los hechos, según denunciaron en 2020 los papás de dos niñas, de 3 y 6 años, sucedieron en la vivienda de Cepeda, en Lucas González: allí las niñas permanecían al cuidado de sus tíos mientras la mamá -separada del padre- cumplía con su horario laboral. Esa decisión de Acosta, remitir la causa a juicio, fue ratificada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, el 28 de septiembre de 2022.

Pero el abogado Walter Martínez, defensor de Cepeda, acudió con una impugnación extraordinaria ante la Sala Penal, que dispuso “anular” la audiencia en la que el juez de Garantías de Nogoyá remitió la causa de los abusos en Lucas González a juicio y ordenó “retrotraer las actuaciones al momento previo a dicho acto procesal, debiéndose encauzar el proceso a través del sistema de Juicio por Jurados”.

Pero además, el alto cuerpo encomendó a la Secretaría de Juicios por Jurados y a la Oficina de la Mujer del STJ para que, “en forma conjunta y de acuerdo a las pautas que oportunamente se definan, instruyan a los miembros del jurado interviniente en procesos de esta naturaleza y de acuerdo a las consideraciones aquí referidas”.

Cepeda es la pareja de la hermana de la mamá de las dos niñas. Según la imputación fiscal en la apertura de la causa, se lo acusó de que, “durante el transcurso del período de aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional (cuarentena), aprovechando la circunstancia de que la denunciante dejaba a sus hijas menores de edad (G y C, de tres y seis años respectivamente) al cuidado tanto de su hermana SS como del encartado Cepeda, en el domicilio que éstos habitan en calle Eduardo Mongeloz (…)de la ciudad de Lucas González, en el horario de 13 a 16 hs. o 20 a 22 hs., dependiendo la demanda laboral de la madre de las menores, como así también en otros horarios donde la menor se quedaba en la casa de ellos en virtud de la relación de parentesco que los une, el incurso, valiéndose de la relación de confianza y rol que tenía respecto de la menor de tres años GN, en reiteradas oportunidades le dio besos en la boca y tocó por debajo de la ropa”.

Los fiscales Maite Burruchaga y Rodrigo Molina, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, y el querellante particular, Mariano Navarro, pidieron 19 años de cárcel para Cepeda. Pero la realización del juicio se ha visto demorada por las sucesivas presentaciones del defensor de Cepeda.

Giorgio entendió que había que hacer lugar al planteo del fiscal Jorge Gamal Taleb, al considerar “atinado el aporte introducido por el representante del Ministerio Público Fiscal respecto a la capacitación con perspectiva de género propiciada para los miembros del Jurado”. Al respecto, sostuvo: “Cabe recordar que la perspectiva de género viene a introducir una mirada distinta del `sentido común` con que deben analizarse los hechos, prestando particular atención al contexto en que se producen y considerando a éste como parte del razonamiento jurídico”.

Ahora, seis años después de aquella denuncia en medio de la pandemia, César Roberto Cepeda fue encontrado culpable de los delitos de abuso sexual de dos niñas. Este miércoles se conocerá cuál será la condena que deberá cumplir. Análisis