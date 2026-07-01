La Libertad Avanza presentó un proyecto para suspender las PASO en Entre Ríos para las elecciones de 2027

La discusión sobre el futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a instalarse en la agenda política entrerriana. En sintonía con el debate que desde hace tiempo atraviesa a distintas provincias y al Congreso de la Nación, el diputado provincial Roque Orlando Fleitas, integrante del bloque La Libertad Avanza, presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que propone suspender de manera transitoria la aplicación del régimen de PASO durante el proceso electoral de 2027.

La iniciativa no plantea la derogación definitiva de la Ley Provincial Nº 9.659 ni de sus modificatorias, sino únicamente dejar sin efecto su aplicación para el próximo turno electoral. En caso de obtener sanción legislativa, los partidos políticos volverían a definir sus candidatos mediante los mecanismos previstos en sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos internos, tanto para cargos provinciales como municipales y comunales.

El proyecto consta de apenas tres artículos, pero sus fundamentos desarrollan una extensa argumentación política, institucional y económica que apunta a cuestionar el funcionamiento del sistema de primarias vigente en la provincia desde hace más de una década.

Una suspensión temporal y no una eliminación

El primer artículo del proyecto establece la suspensión de la vigencia de la Ley Nº 9.659 exclusivamente para el proceso electoral correspondiente a 2027.

El segundo dispone que la selección de candidatos será realizada por cada agrupación política de acuerdo con sus propias normas internas, respetando los principios democráticos que regulan la vida institucional de los partidos.

De esta manera, la propuesta deja expresamente establecido que la medida tiene carácter excepcional y transitorio, descartando cualquier intención de eliminar definitivamente el sistema de elecciones primarias.

Los argumentos del proyecto

En los fundamentos que acompañan la iniciativa, Fleitas sostiene que las PASO fueron creadas originalmente con objetivos institucionales valiosos.

Según recuerda, el régimen nació con la intención de fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, ampliar la participación ciudadana y garantizar mayor transparencia en la selección de candidatos.

Sin embargo, el legislador considera que la experiencia acumulada desde su implementación demuestra que esos objetivos no siempre lograron concretarse.

“La experiencia acumulada desde su puesta en funcionamiento permite advertir que dichos objetivos no se han alcanzado de manera uniforme”, sostiene el texto presentado en la Legislatura.

La crítica central: la falta de competencia real

Uno de los principales cuestionamientos del proyecto apunta al desarrollo efectivo de las elecciones primarias. Según Fleitas, en numerosos procesos electorales las PASO dejaron de cumplir la función para la cual fueron creadas debido a que la mayoría de las fuerzas políticas presentaron listas únicas o candidaturas previamente consensuadas.

De acuerdo con esa interpretación, la ausencia de competencia interna convierte a las primarias en una instancia meramente formal, que no agrega valor institucional pero sí implica un importante despliegue organizativo.

En ese sentido, los fundamentos sostienen que las elecciones primarias muchas veces terminan funcionando simplemente como una primera elección financiada por el Estado, sin que exista una verdadera disputa entre precandidatos.

Para el legislador, ello representa una diferencia significativa entre el espíritu con el que fue creada la ley y el funcionamiento que terminó teniendo en la práctica.

El costo económico como eje de la iniciativa

Uno de los aspectos más desarrollados del proyecto está vinculado al impacto económico que supone la realización de las PASO. El texto recuerda que el Estado provincial debe afrontar íntegramente los costos de organización del proceso electoral, incluyendo logística, impresión de boletas, despliegue operativo, personal, seguridad y todos los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la elección.

Fleitas sostiene que cuando no existe competencia interna efectiva, ese gasto pierde razonabilidad frente a otras demandas prioritarias de la administración pública.

Por ello, propone que los recursos que eventualmente demandaría la realización de las PASO puedan orientarse hacia áreas consideradas esenciales para la gestión del Estado, entre ellas salud, educación, seguridad e infraestructura.

En los fundamentos incluso se afirma que gobernar implica establecer prioridades y administrar los recursos públicos bajo criterios de eficiencia, racionalidad y responsabilidad.

Una crítica al uso político de las primarias

El proyecto también incorpora una evaluación política sobre el funcionamiento que tuvieron las PASO en distintos procesos electorales. Según Fleitas, las primarias fueron utilizadas en algunos casos como herramientas de posicionamiento electoral, instalación anticipada de dirigentes o medición de fuerzas dentro de las distintas coaliciones.

Esa utilización, señala la iniciativa, habría extendido innecesariamente los calendarios electorales sin traducirse necesariamente en una mejora de la calidad institucional.

Desde esa perspectiva, el diputado considera que las PASO terminaron incorporando una etapa adicional al proceso electoral general, incrementando costos y tiempos sin ofrecer beneficios proporcionales.

La autonomía de los partidos

Uno de los puntos que el proyecto procura despejar es la posibilidad de que la suspensión de las PASO pueda afectar la vida institucional de las agrupaciones políticas. En ese sentido, los fundamentos remarcan que la iniciativa no limita la autonomía partidaria.

Por el contrario, sostiene que durante el proceso electoral de 2027 cada fuerza política conservará plenamente la facultad de definir sus candidatos mediante los procedimientos establecidos en sus cartas orgánicas y reglamentos internos. El proyecto enfatiza que esos mecanismos deberán respetar los principios democráticos previstos por la legislación vigente.

Un debate que no es nuevo

Fleitas también recuerda que la discusión sobre las PASO tiene antecedentes dentro de la propia Legislatura entrerriana. Según señala el proyecto, a lo largo de los últimos años fueron presentadas distintas iniciativas orientadas a revisar, modificar o cuestionar el régimen instaurado por la Ley Nº 9.659. Para el legislador, ello demuestra que las críticas al sistema no responden únicamente al contexto político actual, sino que forman parte de un debate institucional sostenido en el tiempo.

Asimismo, el texto menciona que otras jurisdicciones del país impulsaron reformas similares o abrieron discusiones sobre la conveniencia de mantener los sistemas de elecciones primarias obligatorias.

Qué cambiaría si la ley fuera aprobada

Si el proyecto obtiene el respaldo de ambas cámaras legislativas, en 2027 no habría elecciones PASO en Entre Ríos.

En consecuencia:

-Los partidos políticos definirían internamente sus postulantes.

-No existiría una elección primaria financiada por el Estado provincial.

-Los ciudadanos concurrirían directamente a los comicios generales para elegir autoridades.

-La Ley Nº 9.659 permanecería vigente, aunque suspendida únicamente para ese proceso electoral.

En términos prácticos, el cronograma electoral provincial sería más corto y desaparecería una instancia de votación previa a las elecciones generales.

El inicio del tratamiento legislativo

La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara de Diputados de Entre Ríos y comenzará ahora su recorrido parlamentario. Como ocurre con todos los proyectos de reforma electoral, deberá ser girada a las comisiones correspondientes, donde se abrirá el debate entre los distintos bloques políticos.

Allí podrán incorporarse modificaciones, emitirse dictámenes o convocarse a especialistas para analizar el impacto institucional de la propuesta. Recién luego de esa etapa el expediente quedará en condiciones de ser debatido en el recinto.

Pero, la presentación del proyecto vuelve a colocar en el centro de la escena una discusión que excede a Entre Ríos y que se replica en distintos puntos del país: la conveniencia de mantener o reformar el sistema de elecciones primarias.

Mientras algunos sectores consideran que las PASO fortalecen la participación ciudadana y transparentan la selección de candidatos, otros sostienen que, en la práctica, perdieron eficacia debido a la escasa competencia interna y al elevado costo que representan para el Estado.

Con esta iniciativa, La Libertad Avanza formalizó su posición en la Legislatura entrerriana y abrió un nuevo capítulo en ese debate. El futuro del proyecto dependerá ahora de las mayorías legislativas y del consenso político que logre construir durante su tratamiento legislativo, en una discusión que promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda institucional de cara al proceso electoral de 2027.

El proyecto de ley