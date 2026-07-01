Pruebas pastoriles: una herramienta para evaluar reproductores

La tercera Jura Fenotípica correspondiente a la cuarta Prueba Pastoril de Toros Hereford y a la segunda Prueba Pastoril de Hembras de la raza, reunió a productores, cabañeros, técnicos y referentes del sector ganadero para evaluar animales provenientes de distintas cabañas de la región y poner en valor una experiencia de articulación público-privada que busca generar información objetiva para el mejoramiento genético bovino.

Durante el encuentro se evaluaron toros y hembras pertenecientes a establecimientos de la región. La jura fenotípica permitió analizar características vinculadas con la funcionalidad, estructura, conformación carnicera y adaptación de los animales, complementando los registros productivos obtenidos a lo largo de la prueba pastoril.

José Chiossone, integrante del equipo que lleva adelante el convenio, destacó la importancia de este trabajo conjunto ya que las pruebas pastoriles permiten evaluar a todos los animales bajo las mismas condiciones de manejo, alimentación y sanidad, generando información objetiva que resulta fundamental para la toma de decisiones de selección.

El valor agregado de esta experiencia es que combina el rigor técnico con la participación de los criadores, indicó Chiossone. Este encuentro le provee tanto a los cabañeros como a los productores una información importante, valiosa y certera para definir y elegir el tipo de reproductor que quiere para su sistema, señaló el investigador.

Asimismo, remarcó que la articulación entre una institución pública de investigación y una asociación de productores demuestra cómo el trabajo colaborativo puede generar herramientas concretas para mejorar la eficiencia y la sustentabilidad de los sistemas ganaderos.

Por su parte, Alejandro de La Tour, presidente de la Asociación Argentina Criadores Hereford, destacó que las pruebas pastoriles se han consolidado como una herramienta de referencia para la raza, ya que permite a los criadores identificar las fortalezas y las debilidades y mostrar el comportamiento de la raza Hereford en ambientes reales.

El vínculo entre el sector público y el privado es clave para enfrentar los desafíos de la ganadería actual. La generación de conocimiento, la validación de tecnologías y la evaluación objetiva de reproductores son aspectos que se potencian cuando las instituciones trabajan de manera articulada.

Al finalizar la jornada se dieron a conocer los resultados de la tercera Jura Fenotípica, donde resultaron ganadoras las hembras de cabaña la Mimosa y Santo Domingo y los toros de la cabaña Don Juan.