Marclay: «Frigerio elige no defender a los trabajadores de la Granja Tres Arroyos»

La diputada nacional criticó la falta de intervención del gobernador en el conflicto y planteó que “los municipios son los únicos que hoy dan respuestas”.

En el día de hoy se llevó adelante una reunión entre referentes gremiales, legisladores nacionales, provinciales e intendentes de la provincia de Entre Ríos. Allí se planteó la falta de participación del gobierno provincial a la hora de resguardar las fuentes de trabajo de la empresa avícola Granja Tres Arroyo.

En este sentido, la diputada nacional, Marianela Marclay fue tajante y afirmó: “El modelo económico actual de Argentina y de la provincia quiere ganadores y perdedores, sabemos a quiénes defienden Milei y Frigerio”.

Del mismo modo fue tajante a la hora de plantear que “los únicos que contienen a los trabajadores son los municipios”. Además, agregó: “Hay familias enteras

que están destrozadas con esta situación y el gobernador elige no defenderlos”.

Para cerrar, Marclay fue contundente: “Nuestra comunidad está afectada por esto, no sólo en Concepción del Uruguay, sino también en la provincia, mientras Frigerio decidió no hacer nada en la mesa de negociaciones”.