Concepción del Uruguay: Incendio en vehículo produjo daños totales

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo recabar, en horas de la noche de este martes, siendo las 22 aproximadamente, personal de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fue alertado sobre un incendio vehicular.

Tras ello, salió de inmediato móvil 25 (Unidad de Primera Intervención) con dotación, hacia la dirección indicada de Pablo Scéliga y 10 del Oeste.

Al arribo, se observó que el foco ígneo sobre el rodado se encontraba generalizado.

Rápidamente se procedió a realizar perímetro de seguridad y se comenzó a trabajar con línea de 38 mm, hasta su extinción total. Finalmente, se realizó enfriamiento.

Lamentablemente fueron daños totales del vehículo. Cabe destacar que el propietario no se encontraba en el lugar.

En el lugar se hicieron presentes personal policial de la Comisaría Tercera y Policía Científica.

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