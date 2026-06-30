miércoles 1 julio 2026

Programa Federal de Gestión Energética | Inscripciones abiertas a profesionales

Si sos ingeniero eléctrico o tenés experiencia en la temática, podes inscribirte para ser gestor energético en empresas productivas de tu provincia.

Deberás realizar una capacitación virtual y asincrónica, la cual te brindará las herramientas necesarias para abordar la asistencia técnica.

Ingresá al formulario de inscripción: https://forms.gle/Hgskq4iXy1uF2EWj6

Más info: https://cfi.org.ar/nota/acciones-de-gestion-energetica

Programa Federal de Gestión Energética | Inscripción abierta a empresas

Si querés recibir asesoramiento en tu pyme para instalar un sistema de generación distribuida fotovoltaica y recibir financiamiento en las mejores condiciones, inscribite en el Programa.

Sólo deberás recibir a un gestor en tu empresa que realizará un informe de evaluación técnico-financiera y te brindará recomendaciones para la incorporación de energía solar fotovoltaica, la cual podrás implementar con la línea de crédito del CFI.

Ingresá al formulario de pre-inscripción: https://forms.gle/yPVPf7DfmoqyQ7y78

Más info: https://cfi.org.ar/gestion_energetica

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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