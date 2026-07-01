Frigerio mantuvo su primera reunión con Santilli como jefe de Gabinete

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete de la Nación. Fue luego de que el funcionario jurara en el cargo en reemplazo de Manuel Adorni.

“Estoy convencido de que vamos a seguir fortaleciendo una agenda común entre Nación y las provincias para avanzar en las reformas que la Argentina necesita y seguir consiguiendo más respuestas para los entrerrianos”, apuntó el mandatario en redes sociales.

Santilli juró minutos antes del encuentro con Frigerio ante el presidente Javier Milei como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien formó parte de la ceremonia.

El acto se realizó en Casa Rosada con la presencia de los ministros, referentes del oficialismo (de todos los sectores) y 13 gobernadores, además Adorni.

El funcionario saliente se despidió con abrazos prolongados con los miembros de la administración Milei aunque pasó por alto el saludo con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y una de sus críticas más fervientes.

“Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad sus historias su futuro”, sostuvo Santilli.