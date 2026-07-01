Concepción del Uruguay: Dos alumnas se pelearon durante el recreo en una escuela y terminaron lesionadas

Un hecho de violencia escolar alteró la tarde de ayer en la Escuela Padre Rolando. Alrededor de las 17:30 horas, personal policial de la Comisaría Tercera debió intervenir en el establecimiento educativo tras registrarse una fuerte pelea entre dos estudiantes de 6.º año.

Según se confirmó a Génesis24, el altercado se produjo durante el horario del recreo. La vicerrectora de la institución, Nadia Sánchez, relató a las autoridades que, en medio de la discusión, una alumna de 17 años amenazó a su compañera de 18 años.

Ante la situación de riesgo, los docentes presentes actuaron de inmediato para separar a las jóvenes y controlar la escena, dando aviso urgente a los tutores de ambas partes.

Minutos más tarde, personal de una ambulancia arribó al colegio para asistir a las involucradas. Los profesionales de la salud constataron que ambas presentaban lesiones leves compatibles con una riña. Tras recibir las curaciones correspondientes, las estudiantes se retiraron a sus respectivos domicilios junto a sus responsables legales.

Al momento de la llegada de los efectivos policiales, las adolescentes ya no se encontraban en el edificio escolar. Sin embargo, las autoridades procedieron a dar intervención inmediata a la autoridad judicial competente para el inicio de la causa por «Lesiones Leves».

Por su parte, desde la dirección de la Escuela Padre Rolando informaron que para la jornada de hoy está prevista una reunión de urgencia con los tutores de ambas alumnas para determinar las sanciones disciplinarias y las medidas a seguir tras el preocupante episodio.

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