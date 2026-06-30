Bonelli y sus 200 carreras en el TC: “Correré algunas más para lograr la victoria”

El entrerriano Nicolás Bonelli alcanzó las 200 carreras durante el fin de semana que se disputó la 7ª fecha del Turismo Carretera en Rafaela. El oriundo de Concepción del Uruguay y contó cómo se sintió con este logro, señaló cuáles fueron los puntos altos y bajos durante los 13 años y adelantó que piensa en retirarse si no le alcanza el presupuesto o si el resto de la categoría lo supera ampliamente en el nivel de manejo.

“No es poco sumar 200 carreras en 13 años. Todo el mundo quiere estar en el TC, no somos muchos los privilegiados y estoy muy feliz. Pero como todavía no hemos podido lograr la victoria, voy a tener que correr algunas más para intentar conseguirla”, le dijo a SoloTC.

En lo que respecta a la cita rafaelina, el entrerriano completó la clasificación en la novena posición, marcando un registro que lo ubicó a una distancia de 0s446 segundos del autor de la pole position. Posteriormente, finalizó 11° en la tercera serie tras recibir un recargo por una maniobra peligrosa. Este resultado determinó que inicie la final desde la 33° colocación. Al cabo de las 25 vueltas, Bonelli cruzó la bandera a cuadros manteniendo la 33° posición definitiva.

El recorrido de Bonelli por el TC

“Tuvimos momentos altos y bajos, hicimos poles y ganamos series que se nos escaparon por sanciones o roturas. La perseverancia hace que sigamos por la pasión de meter mano en el auto. Es difícil competir así contra las grandes estructuras, pero creo que algún día se nos puede dar”, señaló el entrerriano.

Los hermanos Bonelli (Próspero y Nicolás) gestionaron durante mucho tiempo su propio equipo de carreras. El Bonelli Competición los tuvo a ambos como piloto y acompañante respectivamente.

Con la prohibición de los copilotos en 2007, Nicolás no tuvo más remedio que ver a su hermano lograr el título del TC Pista desde los boxes. No obstante, tal acontecimiento despertó en el menor el deseo de tomar el volante.

iempre bajo el ala de la estructura familiar, Nico realizó la escalerita de la ACTC hasta que en 2013 saltó a la máxima. Si bien recibió el ascenso al TC tras ser subcampeón de la telonera en 2011, decidió hacer un año más para seguir sumando experiencia. Increíblemente repitió el subcampeonato en 2012 y al año siguiente debutó oficialmente en el Turismo Carretera.

Casi siempre con Ford

El entrerriano debutó en el TC el 10 de febrero de 2013 en Mar de Ajó. Su mejor resultado llegó el 23 de agosto de 2015, por la 10ª fecha del campeonato, cuando terminó segundo en Olavarría. Desde entonces no volvió a subir al podio.

En el 2023 se incorporó al RUS Med Team, donde se dedicó a ser “piloto a tiempo completo”, delegando algunas tareas mecánicas que antes ocupaba en el equipo familiar.

En 2024, por el cambio de Facundo Ardusso al RV Racing, manejó por algunas carreras la Chevy y el posterior Camaro que armó el equipo arrecifeño. Mientras que desde 2025 compitió bajo el ala del Hnos. Álvarez Motorsport con el Ford Mustang de su propiedad.

“Me está costando muchísimo este año juntar el presupuesto carrera a carrera. Hoy estoy más cerca de bajarme por la plata que por no rendir, porque en las últimas clasificaciones estuvimos entre los 10 mejores y demostramos que estamos vigentes. Hasta donde podamos con el presupuesto vamos a seguir”, explicó.