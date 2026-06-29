Concepción del Uruguay: Falleció Carlos Ramón Mansilla “Santi” (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el 29 de junio de 2026. SU FAMILIA, AMIGOS, VECINOS Y DEMÁS FAMILIARES participan con profundo dolor de su fallecimiento y sus restos serán cremados en el crematorio local hoy martes a las 14,30 horas partiendo el cortejo fúnebre de sala a las 14,00 horas. –EL VELATORIO DARA COMIENZO A LA HORA 09,00.-“SE RUEGA NO ENVIAR OFRENDAS FLORALES SU IMPORTE DONARLO A LA COOPERADORA DEL HOSPITAL URQUIZA Y UNA ORACIÓN EN SU MEMORIA”
Sala de velatorios: ALBERDI 563.-Casa de duelo: MILLAN 1034.-
SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L. Alberdi 563.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))