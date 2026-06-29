Autovía Artigas: Nuevo vuelco protagonizado por un camión

En horas de la tarde de este lunes, efectivos de Comisaría Liebig intervinieron en un siniestro vial ocurrido sobre la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 179, en el carril de circulación de sentido Norte a Sur.

Según se confirmó a Génesis24, por motivos que se tratan de establecer, el conductor de un camión Volkswagen 9.160, un hombre de 28 años con domicilio en Islas del Ibicuy, perdió el dominio del vehículo mientras transitaba por la autovía, lo que provocó el vuelco de la unidad, sin participación de terceros.

Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones como consecuencia del siniestro.

A raíz del vuelco, el tránsito permaneció reducido a una sola calzada mientras personal policial y Bomberos Voluntarios de Ubajay llevaron adelante las tareas de asistencia y remoción del vehículo, normalizándose posteriormente la circulación.

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