Concepción del Uruguay: Patrullero destrozado tras ser atacado a piedrazos por sujeto que luego intentó darse a la fuga

El violento episodio ocurrió anoche en el asentamiento del Ex Circuito Mena. El agresor, un joven de 27 años, destruyó la luneta del móvil policial y fue aprehendido tras una persecución por los pasillos del barrio.

Según se confirmó a Génesis24, un incidente que culminó con graves daños a un vehículo oficial, la incautación de un arma de fuego de fabricación casera y la detención de un hombre de 27 años se registró en las últimas horas de ayer en la zona de calle Gardel, en el asentamiento del Ex Circuito Mena.

El hecho delictivo tuvo lugar aproximadamente a las 20:50 horas, en momentos en que el Jefe y el Segundo de la División Operaciones y Seguridad, desarrollaban recorridas de prevención y patrullaje.

Al transitar frente a un grupo de casillas de la mencionada zona, los efectivos divisaron a un sujeto en la vía pública. Instantes después, un fuerte impacto sorprendió a la comitiva: una piedra de grandes dimensiones golpeó contra la luneta trasera del patrullero, provocando la destrucción total del cristal.

De inmediato, los funcionarios policiales descendieron del rodado para hacer frente a la situación. Al notar la acción de las autoridades, el sospechoso emprendió una veloz huida a pie a través de los pasillos del asentamiento, intentando resguardarse e ingresar por la fuerza a una vivienda particular del sector.

Tras una rápida y coordinada intervención en el lugar, los uniformados lograron reducir al agresor a los pocos metros. El sujeto fue formalmente identificado como un sujeto de 27 años de edad, con domicilio en el mismo barrio.

Asimismo, durante la requisa y las actuaciones en la escena, el personal interviniente procedió al secuestro formal de un arma de fuego de fabricación casera —comúnmente denominada «tumbera»— y un cartucho calibre 12/70.

De acuerdo con los protocolos de rigor, el aprehendido fue trasladado inicialmente al Hospital J. J. de Urquiza, donde fue examinado por el médico policial de turno para constatar su estado de salud.

El suceso fue informado de inmediato a la Fiscalía en turno quien dispuso la recepción de la correspondiente declaración testimonial, la intervención de los peritos de la División Policía Científica para realizar las pericias sobre el móvil dañado y el arma secuestrada, y demás diligencias de rigor.

Finalmente, se dispuso que el individuo permanezca alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera en calidad de aprehendido, enfrentando cargos por los supuestos delitos de «Daño a Bienes del Estado y Resistencia a la Autoridad».

Comparte esto: Twitter

Facebook

