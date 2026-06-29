Autovía Artigas: Chofer lesionado tras perder el control de su camión y volcar

En horas de la mañana de este lunes, efectivos de Comisaría Ubajay intervinieron en un siniestro vial registrado sobre la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 212 del carril con sentido de circulación Norte a Sur.

Según se confirmó a Génesis24 y de acuerdo con las primeras actuaciones, un hombre de 36 años, oriundo de Candela, provincia de Misiones, que conducía un camión Iveco con acoplado cargado con bolsas de polietileno, perdió el control del vehículo por causas que se tratan de establecer y terminó volcando sobre la calzada. El transporte se dirigía desde Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires.

Como consecuencia del hecho, el conductor fue trasladado al Centro de Salud de Ubajay, donde fue examinado por los profesionales médicos, quienes determinaron que presentaba lesiones de carácter leve.

A raíz del vuelco, la vía rápida de la autovía permaneció momentáneamente cortada, mientras el tránsito fue desviado por el carril restante hasta finalizar las tareas de asistencia y remoción del rodado.

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