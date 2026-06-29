Concepción del Uruguay fue sede del torneo de pesca «Aniversario Prefectura Naval Argentina»

En el marco del 216° aniversario de la Prefectura Naval Argentina, que se conmemorará el próximo 30 de junio, se llevó a cabo en Concepción del Uruguay el torneo de pesca deportiva «Aniversario Prefectura Naval Argentina», correspondiente a la quinta fecha del ranking anual de pesca deportiva.

La competencia, desarrollada en los muelles 3 y 4 del puerto local, reunió a 65 pescadores de distintas categorías y fue organizada por la Asociación Civil Club de Pesca «Martín Pescador», con el acompañamiento de la Autoridad Marítima nacional.

La jornada convocó a competidores, familias y aficionados de la ciudad y la región, quienes participaron de una propuesta que promovió la práctica responsable de la pesca deportiva y el cuidado de los recursos naturales del río Uruguay.

Finalizada la competencia y realizados los cómputos oficiales, se llevó a cabo la ceremonia de premiación, encabezada por el Jefe de la Prefectura Concepción del Uruguay, prefecto principal Roberto Fernandez acompañado por personal de la Institución y autoridades del Club de Pesca.

En esta edición, y en el marco del aniversario de la Fuerza, la Prefectura entregó medallas institucionales especialmente diseñadas para reconocer a los ganadores de las siete categorías del torneo, además de los trofeos correspondientes.

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