Concepción del Uruguay: Capacitarán sobre RCP y primeros auxilios

La Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de la Municipalidad dictará un taller teórico-práctico sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, continuando con las capacitaciones que desde hace varios años viene desarrollando para llegar a diversos sectores de la ciudad.

Quienes participen aprenderán técnicas que les permitirán actuar con confianza ante situaciones de emergencia. Durante el taller se enseñará sobre:

Primeros auxilios: manejo de situaciones de emergencia y atención ante lesiones.

RCP: técnicas de compresiones torácicas y ventilaciones.

Uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático): funcionamiento y manejo de este dispositivo vital.

Detalles de la capacitación

Se realizará el martes 30 de junio, de 9 a 12 horas en el SUM del Hospitalito. Tendrá cupo y los interesados deben preinscribirse a ssteresaratto@gmail.com. Se otorgarán certificados.

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