martes 30 junio 2026

Concepción del Uruguay: Capacitarán sobre RCP y primeros auxilios

La Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de la Municipalidad dictará un taller teórico-práctico sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, continuando con las capacitaciones que desde hace varios años viene desarrollando para llegar a diversos sectores de la ciudad.

Quienes participen aprenderán técnicas que les permitirán actuar con confianza ante situaciones de emergencia. Durante el taller se enseñará sobre:

  • Primeros auxilios: manejo de situaciones de emergencia y atención ante lesiones.
  • RCP: técnicas de compresiones torácicas y ventilaciones.
  • Uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático): funcionamiento y manejo de este dispositivo vital.

 

Detalles de la capacitación

Se realizará el martes 30 de junio, de 9 a 12 horas en el SUM del Hospitalito. Tendrá cupo y los interesados deben preinscribirse a ssteresaratto@gmail.com. Se otorgarán certificados.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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