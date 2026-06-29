Frigerio encabezó la apertura del Consejo Federal de Seguridad Interior que sesionó en Entre Ríos

El encuentro, desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones, fue presidido por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Durante su intervención, Frigerio agradeció al Ministerio de Seguridad de la Nación por elegir a Entre Ríos como sede del encuentro y destacó la importancia de consolidar un trabajo coordinado entre Nación y las provincias para enfrentar los nuevos desafíos en materia de seguridad.

El gobernador también rindió un homenaje a Rodolfo Manfredi, un agente de la Policía Federal que perdió la vida recientemente en cumplimiento del deber. En ese marco, destacó que «detrás de cada uniforme hay una persona que todos los días sale de su casa sin saber qué le espera, con una sola misión, proteger a los demás». Subrayó en ese sentido que el compromiso del Estado debe ser «cuidar a los que nos cuidan» y fortalecer la coordinación federal. Y aseguró que hoy, gracias al trabajo que viene haciendo la provincia, «el miedo cambió de bando», asegurando que son los criminales, y no la ciudadanía, quienes deben cuidarse.

Por otra parte, mencionando algunos casos puntuales, el mandatario hizo hincapié en el desempeño de la Policía de Entre Ríos, resaltando una inversión histórica en equipamiento y tecnología, lo cual ha permitido aumentar un 2.700 por ciento el secuestro de cocaína. Aseguró que este trabajo operativo se complementa con el acompañamiento de una «justicia comprometida y decidida a cortar de raíz con el delito», tanto a nivel provincial como federal. Frigerio concluyó que la finalidad de estas políticas es garantizar que las familias puedan «vivir tranquilos, trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y desarrollar su proyecto de vida en paz», transformando la eficiencia en seguridad en una mejora de la vida cotidiana.

Por su parte, la ministra Monteoliva dijo que «es un honor compartir la apertura del segundo Consejo de Seguridad Interior, un espacio de verdadera articulación entre la Nación y las provincias. La seguridad es un ejercicio federal y es un ejercicio trasnacional, son los dos ejes de trabajo fundamentales para garantizar las metas que tiene planteada nuestra política de seguridad nacional en articulación con cada una de las jurisdicciones; y esto requiere coordinación permanente con las 23 provincias y con la ciudad de Buenos Aires».

Luego destacó que la elección de Entre Ríos como sede del encuentro tiene que ver con que es «uno de los puntos neurálgicos de la seguridad federal, además de ser cuna del federalismo. La ubicación geográfica de la provincia, sobre la hidrovía del Paraná-Paraguay, el Delta, los pasos fronterizos, su conectividad logística, hacen que sea un punto clave para la coordinación de políticas de prevención, de control y, por supuesto, de investigación del delito. Sin desconocer y sin olvidarnos que es una provincia productiva y que para nosotros el eje de seguridad productiva es fundamental para la política de seguridad nacional», enfatizó.

Estuvieron presentes también la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el secretario de Seguridad nacional, Martín Ferlauto; el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco; los jefes de las policías provinciales; autoridades de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.