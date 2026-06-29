Cronograma de pagos de sueldos y aguinaldo en Entre Ríos: el detalle de todas las fechas

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pago de los haberes de junio y del medio aguinaldo para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Los depósitos comenzarán el 1 de julio y se extenderán hasta el 14.
El cronograma de pagos de sueldos y aguinaldo en Entre Ríos fue confirmado por el Gobierno provincial para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública. Los haberes correspondientes a junio comenzarán a abonarse el 1 de julio y finalizarán el 8 de julio, mientras que el medio aguinaldo se acreditará en un único pago el 14 de julio, pudo conocer Elonce.
Los depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con los tramos salariales establecidos. En todos los casos, la fecha de pago coincidirá con la acreditación de los haberes.
Detalle del cronograma de pago:
El cronograma de sueldos quedó definido de la siguiente manera:
El 1 de julio cobrarán quienes perciban hasta $950.000;
El 2 de julio, los salarios desde $950.001 hasta $1.240.000;
El 3 de julio, desde $1.240.001 hasta $1.430.000;
El lunes 6 de julio (acreditación el sábado 4 de julio): desde 1.430.001 hasta 1.730.000 pesos.
El 7 de julio cobrarán los agentes con haberes de $1.730.001 a $2.310.000;
El 8 de julio se completará el cronograma con quienes perciban desde $2.310.001 en adelante.
Cuándo se paga el medio aguinaldo
Por su parte, el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año será abonado en una sola jornada. Según informó el Ejecutivo provincial, la totalidad de los trabajadores activos y pasivos percibirá este concepto el 14 de julio, sin distinción de tramos salariales.