Muerte de joven entrerriana: dictan 90 días de prisión preventiva para su expareja

En una audiencia celebrada este miércoles 1 de julio, el juez de Garantías, Francisco Ledesma, dictó 90 días de prisión preventiva para Maximiliano César Acosta, el hombre detenido tras la muerte de su expareja, Zoe Milagros Schimf, quien fue encontrada sin vida durante la madrugada del pasado domingo en una vivienda de calle La Pampa y Nogueira, de Concordia.

Durante la audiencia, la fiscal Evelina Espinosa solicitó que el imputado permanezca detenido por el plazo de 90 días al sostener que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial y que restan numerosas medidas probatorias por producir.

Entre ellas, la representante del Ministerio Público Fiscal mencionó el análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados, la recepción de nuevas declaraciones testimoniales y la realización de una autopsia psicológica sobre la víctima.

Esta última pericia consiste en reconstruir el estado emocional, psicológico y social de la persona fallecida antes de su muerte, mediante el análisis de entrevistas, antecedentes, testimonios y otros elementos de prueba. En causas donde se investiga una presunta instigación al suicidio, esta medida permite comprender el contexto que rodeó el fallecimiento y determinar si existieron factores externos que pudieron influir en la decisión de la víctima.

La audiencia también contó con la participación de la defensora oficial Magdalena Vedoya y de los abogados querellantes Pablo Moyano Ilundain y Brenda Vittori.

Tras un cuarto intermedio, el juez Francisco Ledesma entendió que existen elementos de probabilidad suficientes sobre la participación del imputado, además de riesgos procesales que justifican la medida cautelar. Asimismo, consideró que se trata de una investigación compleja, que comprende cuatro hechos delictivos, entre ellos el relacionado con la muerte de Schimf.

Por ese motivo, resolvió hacer lugar al planteo de la Fiscalía y dispuso que Maximiliano Acosta permanezca en prisión preventiva por el plazo de 90 días, medida que se extenderá, en principio, hasta el próximo 28 de septiembre.

Concordia Policiales

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