Concepción del Uruguay: Falleció Rita Tenembaun (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 01 de Julio del 2026. Sus hijos ; Miguel, Cesar y Sergio, hijas políticas, nietos, bisnietos, amigos, conocidos y demás familiares. Participan de su fallecimiento. Sus restos son velados en Rca de Chile 232 sala velatoria «A» y recibirá su cremación el 02 de Julio del 2026 a las 11,30 hs en el Crematorio Scolamieri.

Casa de Duelo: Mosconi 956,servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518.

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