miércoles 1 julio 2026

Concepción del Uruguay: Falleció Rita Tenembaun (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 01 de Julio del 2026. Sus hijos ; Miguel, Cesar y Sergio, hijas políticas, nietos, bisnietos, amigos, conocidos y demás familiares. Participan de su fallecimiento. Sus restos son velados en Rca de Chile 232 sala velatoria «A» y recibirá su cremación el 02 de Julio del 2026 a las 11,30 hs en el Crematorio Scolamieri.

Casa de Duelo: Mosconi 956,servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991