Alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia

En este marco, los departamentos de Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay, Tala, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria e Islas del Ibicuy serán quienes presentarán temperaturas más bajas.

Por esto, se recomienda a la población, ante temperaturas extremas de frío: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.). Mantener la casa calefaccionada de forma segura. Evitar los cambios bruscos de temperatura.

-Se recomienda tomar agua y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de sentirse afectado por el frio no automedicarse, consultar siempre con un médico o asistir a un centro de salud. De tener medicación recetada, mantener el plan de acción actualizado. Recordar no fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.