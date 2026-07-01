La Cámara de Diputados aprobó el Compre Provincial e iniciativas en materia sanitaria y ambiental

En una sesión marcada por el debate legislativo, la cámara baja entrerriana dio media sanción al proyecto de ley que prioriza empresas locales, avanzó en la regulación de la profesión de Agentes de Propaganda Médica y se estableció el 11 de abril como el Día de Concientización sobre el Parkinson.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos celebró la octava sesión ordinaria del 147º Período Legislativo, bajo la presidencia del diputado Gustavo Hein. En esta instancia de trabajo los legisladores abordaron un temario enfocado en el desarrollo productivo, la salud pública, la protección del ambiente y el reconocimiento cultural de las distintas localidades entrerrianas.

Entre las sanciones principales del día sobresale el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Comercio, Industria y Producción sobre el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que establece el “Régimen de Compre Provincial para la Promoción de la Industria y el Desarrollo Productivo Local”. Al fundamentar el dictamen ante el pleno, el diputado Marcelo López se refirió a que la iniciativa deja “en mejor situación de contratación con el Estado a empresas radicadas en la provincia, que generan empleo y aportan al sistema productivo entrerriano”. El expediente fue acompañado por diputados de la minoría, como Roque Fleitas y Liliana Salinas. En tanto, las diputadas Lorena Arrozogaray y María Laura Stratta fundamentaron su voto negativo por cuanto el articulado “no se corresponde con el cuidado y la promoción de las empresas locales”.

En materia de salud pública, el cuerpo legislativo otorgó media sanción a dos proyectos de ley. Por un lado, se respaldó por unanimidad la propuesta de la diputada Noelia Taborda que instituye el 11 de abril de cada año como el “Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson”. Por el otro, se aprobó por mayoría el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública sobre el proyecto del diputado Marcelo López, el cual crea el “Colegio de Agentes de Propaganda Médica de la Provincia de Entre Ríos”, que regula el ejercicio de esa actividad profesional en la provincia.

La protección legal de la biodiversidad también ocupó un lugar central en la agenda de la sesión, a través de dictámenes de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente. Recibieron media sanción unánime proyectos de los diputados Lénico Aranda y María Elena Romero. Los legisladores argumentaron que sus iniciativas significan decisiones de conservación “estratégicas para la biodiversidad entrerriana”.

Finalmente, la Cámara otorgó sanción a iniciativas vinculadas a la educación y a la identidad cultural entrerriana. Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de la diputada María Laura Stratta que declara “Fiesta Provincial del Artesano” a la festividad que se realiza en la localidad de Aranguren, departamento Nogoyá. Además, el pleno avaló la propuesta de ley de la diputada Gabriela Lena para establecer la ceremonia escolar “Compromiso Ambiental para la Protección del Patrimonio Natural de la Provincia de Entre Ríos”, la cual se realizará el 5 de junio de cada año.

Otros proyectos

Además, ingresaron formalmente diversos proyectos impulsados por los miembros del cuerpo legislativo, entre los cuales destaca la entrada del proyecto de ley de autoría del diputado Roque Fleitas, que propone suspender la vigencia del Sistema de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia para el proceso electoral del año 2027. Asimismo, el proyecto impulsado por la diputada María Elena Romero, que promueve la adhesión provincial a la Ley Nacional de Prevención y Control de Trastornos Alimentarios. Además, tomó estado parlamentario el proyecto de ley promovido por la diputada Gabriela Lena, para modificar la normativa de control vehicular de peso permanente en el transporte en rutas provinciales.

Posteriormente, se aprobaron sobre tablas iniciativas de Declaración de Interés Legislativo:

– El reconocimiento de la participación de deportistas entrerrianos en el Campeonato Mundial de Remo de Pie (SUP) 2026 en Italia, promovido por el diputado Juan José Kramer.

– La distinción de la convocatoria de atletas entrerrianas para integrar la Selección Argentina en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica Deportiva, promovido por la diputada Carolina Streitenberger.

– La Declaración de Interés el Encuentro Provincial de Jóvenes Empresarios «Potencia tu presente, lidera tu futuro» en Villa Elisa, impulsado por la diputada Mariana Bentos.

En igual sentido, se votó sobre tablas la iniciativa de la diputada Lorena Arrozogaray, que declara de Interés la conmemoración por el Día Internacional de las Cooperativas. Finalmente, se aprobaron las propuestas del diputado Juan Manuel Rossi, que expresa pesar por el fallecimiento de Natividad Dominga Ayala de Almada, referente de la cultura ribereña entrerriana, así como la de la diputada Carola Laner, que resalta el valor y la intervención de los voluntarios entrerrianos en la misión internacional de búsqueda y rescate en la República Bolivariana de Venezuela.

Homenajes

En el turno de los recordatorios y conmemoraciones, el diputado Aranda recordó el aniversario del derrocamiento del presidente Arturo Illia, ocurrido el 28 de junio de 1966. El diputado Fabián Rogel también se refirió a la destitución del mandatario, vinculado a la Unión Cívica Radical, partido creado el 26 de junio de 1891.

A su turno, la diputada María Elena Romero recordó el 8 de junio de 2000, día de creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), e invitó reconocer “el valor de quienes la hicieron posible”.

Por su parte, las diputadas Silvia Moreno y Vilma Vázquez se refirieron al aniversario del fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón, acontecido el 1º de julio de 1974, de quien destacaron la “trascendencia de su legado vinculado a la ampliación de derechos laborales y el concepto de justicia social”.

También se recordó el fallecimiento del gobernador Raúl Lucio Uranga, acontecido el 26 de junio de 1976. El diputado Rossi destacó del mandatario sus “convicciones firmes, su humanismo, su pensamiento político y su obra de gobierno».

Por su parte, el diputado Enrique Cresto rememoró el 29 de junio de 1815 como fecha que recuerda los sucesos del Congreso de Oriente y la declaración de independencia impulsada por José Artigas.