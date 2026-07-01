Encontraron a un hombre sin vida a orillas del río Gualeguaychú

En la mañana de este miércoles, una persona que caminaba por Costanera Sur o Costanera del Tiempo, observó el cuerpo de un hombre que pendía de un árbol, a orillas del río Gualeguaychú.

El hallazgo se produjo a metros de la intesercción de Almirante Brown y Florencio Sánchez, zona arroyo Munilla frente al centro cultural Gualeguaychú.

Tomaron intervención Policía y Prefectura de Gualeguaychú.

En principio, podría tratarse de un hecho de autodeterminación. El hombre, de unos 40 años, no tenía documentación entres sus prendas.

Se supo que hasta la mañana de este miércoles no había denuncia sobre la desaparición de alguna persona.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y se evaluaba la posible identificación por huellas dactilares.