Intiman a una funcionaria a devolver más de $1,5 millones cobrados de manera indebida

El Gobierno de Entre Ríos consolidó una deuda superior a $1,5 millones y otorgó a la funcionaria un plazo de 30 días para reintegrar los haberes percibidos mientras ocupaba un cargo de mayor jerarquía.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso el recupero de $1.504.545,39 por haberes percibidos de manera indebida por una agente del Ministerio de Salud que, desde diciembre de 2023, pasó a desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía dentro de la Municipalidad de Paraná.
La medida fue adoptada mediante el Decreto Nº 1610/26, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco, y publicado en el Boletín Oficial.
La resolución alcanza a una mujer que se desempeñaba en un cargo de Categoría 2 del Escalafón General en el Departamento Bioestadísticas del Ministerio de Salud y fue designada como directora General de Borde Costero, dependiente de la Subsecretaría de Recuperación y Mantenimiento de Espacios Públicos de la Municipalidad de Paraná.
Licencia y deuda consolidada
El decreto autorizó, con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2023, la licencia sin goce de haberes por ocupar un cargo de mayor jerarquía, beneficio que se extenderá mientras dure su mandato en la función municipal.
Sin embargo, el Ejecutivo provincial determinó que entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 la agente percibió haberes que no le correspondían, por lo que consolidó una deuda de $1.504.545,39, monto al que deberán sumarse los intereses devengados y los que se generen hasta el momento de su efectivo pago.
Tiene 30 días para devolver el dinero
A través del Ministerio de Salud, el Gobierno intimó a reintegrar la totalidad del dinero en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días contados desde la notificación del decreto.
El depósito deberá efectuarse en una cuenta oficial del Estado provincial y la agente deberá remitir el comprobante correspondiente para acreditar el pago. De no hacerlo, la administración advirtió que el reintegro no será considerado válido.
Intervendrá Fiscalía de Estado si no cumple
El decreto, al que tuvo acceso Elonce, también establece que, en caso de incumplimiento, se dará intervención a la Fiscalía de Estado, que iniciará las acciones judiciales tendientes a recuperar el dinero, incluidos los intereses, gastos y honorarios que pudieran corresponder.
De esta manera, el Ejecutivo avanzó en el procedimiento administrativo para recuperar los fondos públicos percibidos indebidamente, en el marco de las normas que regulan las licencias por desempeño de cargos de mayor jerarquía en la administración pública provincial. Elonce