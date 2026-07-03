Concepción del Uruguay: Investigan un presunto caso de maltrato infantil y detuvieron a la madre de la niña

Una menor de poco más de un año fue retirada de una vivienda durante un allanamiento y permanece internada bajo resguardo. La madre fue detenida tras presuntamente amenazar a una policía con un cuchillo y resistirse al procedimiento judicial.
Un presunto caso de maltrato infantil es investigado por la Justicia de Concepción del Uruguay, luego de un allanamiento realizado este jueves en una vivienda del barrio La Higuera, donde una niña de poco más de un año fue retirada del domicilio y trasladada al hospital de La Histórica, mientras que su madre quedó detenida por presunta resistencia a la autoridad y amenazas calificadas.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la jueza Alejandrina Herrero, a pedido de la fiscal Lara Plescia, tras una denuncia por un supuesto caso de violencia contra la menor.
La niña quedó bajo resguardo
La pequeña permanece internada en el Hospital Justo José de Urquiza por una situación de riesgo social y quedó bajo el cuidado de su abuela, con intervención del COPNAF y del defensor civil.
Asimismo, trascendió que la menor presentaría signos de desnutrición, situación que forma parte de la investigación judicial en curso.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron un parte oficial sobre su estado de salud.
La madre fue detenida durante el allanamiento
Durante el cumplimiento de la orden judicial se produjo un incidente con la madre de la niña. Según trascendió, la mujer habría extraído de entre sus prendas un cuchillo tipo Tramontina con mango de madera e intentado agredir a una funcionaria policial que participaba del operativo.
Ante esa situación, los efectivos lograron reducirla y la Fiscalía dispuso su detención por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y amenazas calificadas.
La mujer quedó alojada en la Comisaría del Menor, donde permanecería hasta ser indagada y notificada formalmente de los cargos.
También investigan lo ocurrido durante el procedimiento
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, mientras se desarrollaba el allanamiento, la mujer tomó en brazos a la niña y presuntamente comenzó a sacudirla de manera violenta frente al personal policial, manifestando un evidente estado de alteración.
Ese episodio también quedó incorporado a la causa que instruye la Fiscalía.
La investigación continúa
La causa permanece en plena etapa investigativa y la Justicia deberá determinar las circunstancias en las que vivía la menor, así como establecer si existieron situaciones de maltrato o abandono.
Por el momento, la prioridad de los organismos intervinientes es garantizar la protección de la niña, mientras avanzan las actuaciones judiciales y los informes médicos y sociales correspondientes.
Crédito: 03442 – Elonce