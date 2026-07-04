«La gente ve cuando cierra un local, pero no ve cuando productores pierden el campo que alquilaban»

Diego Camuñas acaba de asumir la presidencia de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El hombre viene de una de las entidades asociadas, Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos, una organización de segundo grado ligada a la comercialización granaria donde es su gerente. En la Bolsa participa desde hace una década en su mesa ejecutiva.

En diálogo con Campo en Acción abordó los principales desafíos que se plantea en esta etapa; y dijo que son los acompañar a toda la cadena, “desde que sale el grano de la tolva antes que se siembre, antes que se alquile el campo y hasta su exportación o su utilización”.

-La Bolsa de Cereales siempre ha sido un actor importante en la política agropecuaria de la provincia de Entre Ríos. En este contexto que se está viviendo actualmente, ¿Cómo observa el rol que tiene que jugar?

-Hay varios temas que tocar en cuanto a la política, la economía, lo impositivo. Nos tenemos que adecuar a lo que estamos viviendo; adecuar a nuestros vecinos y a nuestras provincias y países vecinos, como también a nuestros competidores. Tenemos un desafío muy grande porque antes no se podía evaluar si se estaba ganando o si se estaba perdiendo con la inflación ni con las devaluaciones. Hoy se hace todo más prolijo, vemos lo que nos está pasando: tenemos un sector que tiene una rentabilidad por sectores, que por ahí van de un 5, 10 o 15% en dólares y hoy el dólar tiene una inflación del 50%. Es decir que si ganaste 15 perdiste un 35. Son todso desafío, tenemos a Brasil que sigue creciendo y no para; ya pasó a Estados Unidos hace unos años de producción agropecuaria, y nosotros no paramos de no crecer. Cada vez tenemos menos productores en Argentina, se cierran unidades productivas del agro y nunca decimos nada desde el sector; cada vez somos menos. También es un desafío todo lo impositivo en la provincia. Están bajando las retenciones, pero por otro lado nos agarra Ingresos Brutos porque aumenta el precio y como tiene una facturación; estás incorporando más productores a que paguen Ingresos Brutos. Este impuesto no se paga en Santa Fe ni en Córdoba y competimos con ellos. A nivel nacional, nos quejamos de que ingresa cerdo de Brasil, pollo de Brasil y preguntamos por qué, si el grano nuestro es más barato. Y la realidad es que tienen toda otra estructura impositiva: nosotros tenemos IVA diferenciales, pagamos IVA del 27% para la luz. A nosotros en Entre Ríos, que tenemos costos altos para producir y con poca producción con respecto a lo que es la pampa húmeda; estamos muy cerca de que nos quede IVA a favor frente a un fracaso de cosecha o donde bajen un poco los rendimientos. Estamos pagando IVA del 21% y cobramos IVA del 10 y medio, y encima nos retienen el cuatro. Es decir que es una cosa totalmente ilógica, tenemos el balanceado al 21% y se vende carne al diez y medio, es decir que quedan saldos a favor. En el caso de las arroceras, ahora le queda el IVA a favor y están rogando que les den un crédito; porque por el IVA a favor no les pagan nada.

-En base a lo que expresó, ¿Podemos decir que Brasil es un modelo para mirar?

-En algunas cosas sí, en otras no. Nosotros somos mucho más eficientes que Brasil. Tenemos un 24 o 26% de retenciones y ellos no tienen retenciones y están creciendo. Depende de dónde se mire, por ejemplo si lo miramos desde abajo para arriba es un diferencial de más de un 30%. Es un modelo para seguir en cuestiones políticas, ahí sí creo que nos sacaron diferencia al sector, a las bolsas y a las entidades; porque ellos tienen una representación política y un ideal político de país: ellos creen que el crecimiento es integral y creo que ahí hay que ir copiando, es un crecimiento integral de todos los sectores. Argentina necesita construir una política agropecuaria o de desarrollo económico; ya que tuvimos nuestra política agropecuaria, mala o buena, pero existió. Era brillante hasta los hasta los 40 o 50, donde las mesas y los productores después del Grito de Alcorta de Federación Agraria, llegaron a buenos acuerdos. También gracias a ello podemos analizar el grano, sabemos que grano enviamos, tenemos conocimiento y toda una industria desarrollada. Se fueron perdiendo logros, y creo que tenemos que encauzar de vuelta la lucha y decir bien las cosas: «Bueno, hay cosas que están distorsionadas, en sí, no modifican nada, no le voy a sacar la plata a nadie”. El sector agropecuario sí está aportando y vamos a ver dónde va ese aporte; porque el automotriz es lo contrario, lo estamos beneficiando y ninguna automotriz es argentina. Y las empresas agropecuarias son te diría en un 99% argentinas.

-Cuando se habla de trazabilidad y países que nos compran, a la Argentina le exigen determinadas cuestiones para poder colocar granos o productos en la Unión Europea, ¿Qué piensa sobre esto?

-Argentina ahí tiene una ventaja al respecto, ya que este crecimiento ha hecho que no avancemos con lugares de desmonte y demás. Me parece que nos da una ventaja competitiva, sumado a que siempre Europa es el que más exige al mercado argentino, porque nosotros exportamos harina y soja. Por algunos temas internos que complicaron la situación entraron Estados Unidos y un poco Brasil, en lo que era un mercado argentino. Hay que establecer ciertos parámetros: yo no te puedo decir la diferencia entre un poroto y otro; nosotros vamos por una identificación cuantitativa y no cualitativa, digamos. Europa hoy nos está exigiendo que el equipo que sacamos de un campo, llegue ese equipo hasta allá. Nosotros explicamos que ese equipo que sale del campo lo tenemos que mezclar, que acondicionar, y que ir administrando logísticamente; porque demora todo un año en hacerse harina y llevarse a Europa.

-¿Cómo está hoy la Bolsa en cuanto a los servicios que presta? ¿Van a haber cambios? ¿Cuál es la idea en esta nueva etapa?

-Se trata de mejorar todo lo que es la parte del Siber. Siempre estuvimos muy orientados al sector primario, al campo en sí; y desde hace unos años estamos tratando de rever nuestra influencia en la provincia, y nuestra influencia económica en lo que es el país. También se está tratando de dar de manera más simpática los mensajes para la sociedad. Creo que es el camino, que nos entiendan todos de qué estamos hablando. Por ahí yo te doy conceptos que son muy específicos para el sector; pero seguramente nos tendremos que habituar a hablar para todo el público en general. Al fin y al cabo, ellos también nuestros consumidores, nuestros proveedores, son los que conviven como nuestros vecinos; hay que interactuar hablando para toda la sociedad. Hay un camino arduo de ir aprendiendo a cómo decir las cosas, cómo decir esto que te decía que tenemos cada vez menos productores: quizás la gente ve cuando cierra un local en la peatonal, pero no ve que en el pueblo capaz que tres productores perdieron el campo que alquilaban; y que esas personas ya no tienen su fuente de trabajo.

Miguel Eugenio Ruberto / Campo en Acción