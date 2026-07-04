Autovía Artigas: Múltiple choque dejó como saldo un conductor hospitalizado

Un siniestro vial en el que se vieron involucrados tres rodados se registró en horas de la tarde de este sábado en jurisdicción de San José. El tránsito se vio asistido debido a las tareas de los servicios de emergencias.

Según se confirmó a Génesis24, minutos después de las 17:20 horas de hoy, se produjo un siniestro vial en inmediaciones del kilómetro 154 de la Autovía José Gervasio Artigas, el cual se desencadenó en circunstancias en que tres rodados circulaban por la mencionada arteria con sentido cardinal Norte -Sur.

En el sector, un camión marca Ford Cargo, perteneciente a una empresa vial y afectada a tareas de demarcación sobre la calzada, que era guiado por un sujeto de 30 años, un automóvil Volkswagen Taos, manejado por un sujeto de 55 años y un tercer rodado, marca Mercedes Benz C200, conducido por un hombre de 30 años

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Mercedes Benz, resultó con lesiones y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital San Benjamín, de Colón.

Comparte esto: Twitter

Facebook

