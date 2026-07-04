Casación confirmó la condena a Juan Ruiz Orrico por la tragedia de la Ruta 39

Este viernes, la Cámara de Casación Penal de Concordia ratificó la condena contra Juan Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por la tragedia vial en la que murieron cuatro trabajadores en junio de 2024. La resolución fue firmada por los jueces Pablo Jorge Garrera Allende, Clara Mondragón Pafundi y Germán Darío César Dri.

La nueva resolución deja firme la sentencia del juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, emitida en marzo de este año. El exfuncionario fue declarado autor material penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, en relación con el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39.

En aquel episodio murieron cuatro jóvenes trabajadores: Brian Adrián Izaguirre, Lucas Marcelo Izaguirre, Leonardo Iván Almada y Axel Maximiliano Rossi. La sentencia fijó una pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva, además de 9 años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor y una serie de conductas que deberá respetar hasta que la sentencia quede firme.

Según se informó a ANÁLISIS, el Tribunal desestimó los intentos de la defensa a cargo de los abogados Leandro Monje y Félix Pérez por reducir la pena impuesta en primera instancia. Sin embargo, Orrico aún continuará en libertad con restricciones ya que se estima que presente una nueva apelación contra, ahora, la resolución de Casación. Será un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ).

La decisión de la Cámara responde al rechazo de los argumentos presentados por los abogados de Orrico, los cuales fueron calificados como «débiles» por el abogado querellante, Mario Arcusin.

Arcusin destacó que el fallo original, dictado por el juez Crespo, fue jurídicamente correcto y que los recursos adicionales de la defensa carecen de los requisitos necesarios, como jurisprudencia similar, para prosperar en instancias superiores.

La resolución llega tras un periodo de profunda incertidumbre para los familiares de las víctimas, quienes recientemente habían manifestado su malestar por las demoras en el proceso judicial. La madre de Brian y Lucas Izaguirre había expresado públicamente su dolor, exigiendo una respuesta definitiva ante la apelación que mantenía la causa en suspenso.

El caso

El 20 de junio de 2024 por la madrugada, Orrico, por ese entonces director de Puertos de Entre Ríos, marchaba por la ruta provincial 39 a bordo de un Volkswagen Passat que pertenecía al Gobierno provincial. Volvía alcoholizado de una fiesta. Las pericias mostraron que tenía 1,52 gr. de alcohol en sangre.

Se cruzó de carril, impactó de lleno con el Corsa que circulaba en sentido contrario donde viajaban los cuatro jóvenes rumbo al frigorífico Fadel, en Pronunciamiento, donde todos trabajaban a cumplir su turno. Además de los hermanos Izaguirre murieron en el acto Axel Rossi y Leonardo Almada.

Por la contundencia del impacto, el vehículo en el que transitaban los trabajadores retrocedió casi 20 metros. La velocidad del Passat no pudo ser establecida debido a que se rompió la computadora de abordo que registra esos datos. Pero el velocímetro había quedado clavado en 150 km/h.