Concepción del Uruguay: Informan a la Justicia sobre 14 personas en situación de calle que rechazan asistir al Refugio Social

El Municipio informó a la Justicia sobre 14 personas en situación de calle que rechazan asistir al Refugio Social

En el marco del operativo de asistencia que desarrolla durante el invierno, la Municipalidad de Concepción del Uruguay informó a la Defensoría sobre las personas en situación de calle que, pese a las bajas temperaturas y a las reiteradas intervenciones de los equipos sociales, rechazan voluntariamente ingresar al Refugio Social. Mientras tanto, el Estado municipal mantiene un dispositivo permanente de acompañamiento, asistencia alimentaria y controles de salud.

Las bajas temperaturas propias del invierno agravan los riesgos para la salud de las personas que permanecen expuestas a la intemperie, especialmente aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social. Frente a este escenario, la Municipalidad de Concepción del Uruguay sostiene un dispositivo integral de asistencia que combina alojamiento, acompañamiento social, atención sanitaria y recorridas permanentes en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de esta política funciona desde 2017 el Refugio Social, ubicado en bulevar Yrigoyen y Santa María de Oro, un espacio gratuito destinado prioritariamente a brindar alojamiento nocturno a personas en situación de calle. El ingreso se realiza a partir de una evaluación socioambiental, un control sanitario y la revisión de antecedentes, garantizando condiciones adecuadas de convivencia.

Actualmente el Refugio alberga a 11 personas, dos de ellas mujeres. Allí reciben alojamiento, comida caliente, duchas, ropa de abrigo y contención social. Además, cada residente participa en distintas tareas cotidianas, como limpieza, mantenimiento, huerta, cocina o pintura, promoviendo la convivencia y el compromiso con el espacio.

“El Refugio fue concebido como una alternativa que garantiza condiciones dignas de alojamiento y acompañamiento, respetando siempre la voluntad de cada persona y un código de convivencia común”, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Educación, Norma Sosa.

Personas que rechazan el ingreso

Paralelamente, de acuerdo con el último relevamiento realizado por la Secretaría de Desarrollo Social, hay 14 personas que permanecen en situación de calle por decisión propia y rechazan el ingreso al Refugio Social, en algunos casos por problemas de convivencia y en otros por distintas circunstancias personales.

«Tenemos un dispositivo territorial permanente. Los equipos de la Secretaría de Desarrollo Social recorren la ciudad, detectan situaciones de vulnerabilidad y acercan viandas calientes, frazadas y, en algunos casos, colchones al lugar donde pernoctan. No es una acción aislada, es asistencia continua. Del último relevamiento surgen 14 personas, además, desde la Secretaría de Salud se realizan controles diarios de signos vitales. Les insistimos todo el tiempo, la posibilidad de ser trasladados al Refugio, pero ellos no aceptan», explicó Norma Sosa.

Ante esta situación, el Municipio elevó un informe completo a la Defensoría de Pobres y Menores de turno, detallando los casos de las personas que, pese a las reiteradas intervenciones de los equipos municipales y a las bajas temperaturas, manifiestan su decisión de no concurrir al Refugio Social. El relevamiento identifica seis personas que permanecen en la zona de la Estación del Ferrocarril, cuatro entre plaza Ramírez y la Peatonal, tres en la Terminal de Ómnibus y una en la plaza ubicada frente al Ministerio.

A partir de las entrevistas y del trabajo de campo realizado por los equipos técnicos, se ha desarrollado este relevamiento que se va actualizando, y el cual fue compartido con la Justicia. «Detrás de cada persona en situación de calle hay una historia que merece ser escuchada, con una mirada puesta en el futuro. El Estado municipal está presente a través de políticas públicas efectivas y de una acción permanente en el territorio. Informamos a la Defensoría Pública, porque nos preocupa la situación y entendemos que requiere un abordaje interdisciplinario y sostenido con otros organismos, para coordinar acciones conjuntas que fortalezcan la protección integral de los derechos de estas personas», concluyó la secretaria de Desarrollo Social.

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