Feria judicial de invierno: Comunicado del Juzgado de Paz de Caseros  

JUZGADO DE PAZ DE CASEROS

COMUNICADO: Se informa a toda la comunidad que, en virtud del receso dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, este organismo permanecerá cerrado y sin atención al público presencial con motivo de la Feria Judicial de Invierno 2026.

Período de la Feria:

Desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio de 2026, inclusive.

ATENCIÓN: DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

Ante situaciones de urgencia en materia de violencia, las denuncias se podrán asentar y canalizar inmediatamente a través de las siguientes vías habilitadas:

Ante el Juzgado de Feria que se encuentre de turno, donde intervendrán las autoridades de feria designadas para la atención de los asuntos urgentes e impostergables durante el receso judicial.

En la Unidad Fiscal (Fiscalía) de turno.

En cualquier dependencia de la Policía de Entre Ríos (incluida la Comisaría local), desde donde se dará aviso inmediato al Juzgado de Feria en turno para su inmediata intervención.

De forma online, mediante el formulario digital puesto a disposición por la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de EntreRíos, ingresando al siguiente enlace: https://www.jusentrerios.gov.ar/denuncias/

AUTORIDADES DE FERIA DESIGNADAS

Para la atención exclusiva de asuntos urgentes e impostergables durante el receso, actuarán los siguientes magistrados y funcionarios:

Jueces de Feria en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Caseros, Villa Mantero y Estación Urquiza:

Dr. Gustavo A. Vales: del 6 al 11 de julio de 2026.

Dr. Cándido H. Andrés Torres: del 12 al 17 de julio de 2026.

Vocales de Feria del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

Dr. Mariano Sebastián Martínez: del 6 al 11 de julio de 2026.

Dr. Fernando José Martínez Uncal: del 12 al 17 de julio de 2026.

Juez de Feria en materia Penal:

Dr. Gustavo Ariel Díaz: del 6 al 17 de julio de 2026.

Reanudación de Actividades

El Juzgado de Paz de Caseros retomará sus tareas habituales y la atención normal al público el lunes 20 de julio de 2026, en sus horarios de costumbre.

Muchas Gracias.

Juzgado de Paz Caseros ER.

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