viernes 3 julio 2026

Feria judicial de invierno: Comunicado del Juzgado de Paz de Caseros  

JUZGADO DE PAZ DE CASEROS

COMUNICADO: Se informa a toda la comunidad que, en virtud del receso dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, este organismo permanecerá cerrado y sin atención al público presencial con motivo de la Feria Judicial de Invierno 2026.

 

Período de la Feria:

Desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio de 2026, inclusive.

 

ATENCIÓN: DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

Ante situaciones de urgencia en materia de violencia, las denuncias se podrán asentar y canalizar inmediatamente a través de las siguientes vías habilitadas:

Ante el Juzgado de Feria que se encuentre de turno, donde intervendrán las autoridades de feria designadas para la atención de los asuntos urgentes e impostergables durante el receso judicial.

  • En la Unidad Fiscal (Fiscalía) de turno.
  • En cualquier dependencia de la Policía de Entre Ríos (incluida la Comisaría local), desde donde se dará aviso inmediato al Juzgado de Feria en turno para su inmediata intervención.
  • De forma online, mediante el formulario digital puesto a disposición por la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de EntreRíos, ingresando al siguiente enlace: https://www.jusentrerios.gov.ar/denuncias/

 

AUTORIDADES DE FERIA DESIGNADAS

Para la atención exclusiva de asuntos urgentes e impostergables durante el receso, actuarán los siguientes magistrados y funcionarios:

Jueces de Feria en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Caseros, Villa Mantero y Estación Urquiza:

  • Dr. Gustavo A. Vales: del 6 al 11 de julio de 2026.
  • Dr. Cándido H. Andrés Torres: del 12 al 17 de julio de 2026.

 

Vocales de Feria del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

  • Dr. Mariano Sebastián Martínez: del 6 al 11 de julio de 2026.
  • Dr. Fernando José Martínez Uncal: del 12 al 17 de julio de 2026.

 

Juez de Feria en materia Penal:

  • Dr. Gustavo Ariel Díaz: del 6 al 17 de julio de 2026.

 

Reanudación de Actividades

El Juzgado de Paz de Caseros retomará sus tareas habituales y la atención normal al público el lunes 20 de julio de 2026, en sus horarios de costumbre.

Muchas Gracias.

Juzgado de Paz Caseros ER.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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