Feria judicial de invierno: Comunicado del Juzgado de Paz de Caseros  

JUZGADO DE PAZ DE CASEROS
COMUNICADO: Se informa a toda la comunidad que, en virtud del receso dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, este organismo permanecerá cerrado y sin atención al público presencial con motivo de la Feria Judicial de Invierno 2026.
Período de la Feria:
Desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio de 2026, inclusive.
ATENCIÓN: DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
Ante situaciones de urgencia en materia de violencia, las denuncias se podrán asentar y canalizar inmediatamente a través de las siguientes vías habilitadas:
Ante el Juzgado de Feria que se encuentre de turno, donde intervendrán las autoridades de feria designadas para la atención de los asuntos urgentes e impostergables durante el receso judicial.
- En la Unidad Fiscal (Fiscalía) de turno.
- En cualquier dependencia de la Policía de Entre Ríos (incluida la Comisaría local), desde donde se dará aviso inmediato al Juzgado de Feria en turno para su inmediata intervención.
- De forma online, mediante el formulario digital puesto a disposición por la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de EntreRíos, ingresando al siguiente enlace: https://www.jusentrerios.gov.ar/denuncias/
AUTORIDADES DE FERIA DESIGNADAS
Para la atención exclusiva de asuntos urgentes e impostergables durante el receso, actuarán los siguientes magistrados y funcionarios:
Jueces de Feria en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Caseros, Villa Mantero y Estación Urquiza:
- Dr. Gustavo A. Vales: del 6 al 11 de julio de 2026.
- Dr. Cándido H. Andrés Torres: del 12 al 17 de julio de 2026.
Vocales de Feria del Tribunal de Juicio y Apelaciones:
- Dr. Mariano Sebastián Martínez: del 6 al 11 de julio de 2026.
- Dr. Fernando José Martínez Uncal: del 12 al 17 de julio de 2026.
Juez de Feria en materia Penal:
- Dr. Gustavo Ariel Díaz: del 6 al 17 de julio de 2026.
Reanudación de Actividades
El Juzgado de Paz de Caseros retomará sus tareas habituales y la atención normal al público el lunes 20 de julio de 2026, en sus horarios de costumbre.
Muchas Gracias.
Juzgado de Paz Caseros ER.