Quini 6: un apostador de Entre Ríos se llevó más de $5.400 millones en La Revancha y en el Siempre Sale hubo 34 ganadores

Uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo dejó un nuevo millonario en Paraná. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.700 millones de pesos.
Este domingo salió uno de los pozos millonarios del Quini 6 y dejó un nuevo millonario en el país. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.700 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 37-39-32-27-29-33. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $3.676 millones.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 22-23-05-36-14-45. No hubo ganadores. En la próxima, habrá en juego 1.100 millones para el próximo sorteo.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-25-03-09-01-07. Tuvo 1 ganador oriundo de Paraná que se lleva 5.450 millones. La apuesta fue en la Agencia 11-00, calle Casiano Calderón.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 01-22-10-15-36-37. Hubo 34 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $13.682 millones. Elonce