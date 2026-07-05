Presentan una denuncia penal para que la Justicia investigue lo ocurrido en Paso Vera

El abogado Leandro Clapier presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de

Concepción del Uruguay solicitando la apertura de una Inves:gación Penal Preparatoria

para que la Jus:cia determine si las intervenciones realizadas en Paso Vera se ajustaron a la legislación vigente y, en su caso, individualice a los responsables.

La presentación no dirige una acusación contra una persona en particular, sino que solicita

que se investigue el procedimiento administrativo seguido, las autorizaciones otorgadas, la

eventual necesidad de estudios ambientales, la intervención de los organismos

competentes y las decisiones adoptadas por los funcionarios que participaron en la

ejecución de los trabajos.

«Cuando existen dudas razonables sobre una actuación del Estado, lo responsable no es

discutir en redes sociales ni hacer declaraciones cruzadas. Lo responsable es acudir a la

Justicia para que inves:gue», expresó Clapier.

El abogado sostuvo que el ambiente constituye un patrimonio de todos los vecinos y que

cualquier intervención sobre un espacio de alto valor ambiental debe realizarse con

absoluto respeto por la ley, la transparencia y los procedimientos administrativos

correspondientes.

«Mi intención no es reemplazar a la Jus:cia ni condenar anticipadamente a nadie. Quiero

que una investigación independiente determine qué ocurrió, quién tomó las decisiones,

bajo qué procedimiento se actuó y si todo se hizo conforme al ordenamiento jurídico»,

afirmó.

Clapier remarcó que la denuncia busca fortalecer las instituciones y no alimentar una

confrontación política.

«Los vecinos merecen respuestas claras. Si todo se hizo correctamente, la investigación lo

demostrará. Y si existieron irregularidades, también deberá establecerse quiénes fueron los

responsables. Para eso existe la Justicia.»

Finalmente, señaló que esta presentación constituye el primer paso de una actuación

institucional y que continuará impulsando todas las medidas necesarias para que los hechos sean esclarecidos en forma completa.

Comparte esto: Twitter

Facebook

