Presentan una denuncia penal para que la Justicia investigue lo ocurrido en Paso Vera

El abogado Leandro Clapier presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de
Concepción del Uruguay solicitando la apertura de una Inves:gación Penal Preparatoria
para que la Jus:cia determine si las intervenciones realizadas en Paso Vera se ajustaron a la legislación vigente y, en su caso, individualice a los responsables.
La presentación no dirige una acusación contra una persona en particular, sino que solicita
que se investigue el procedimiento administrativo seguido, las autorizaciones otorgadas, la
eventual necesidad de estudios ambientales, la intervención de los organismos
competentes y las decisiones adoptadas por los funcionarios que participaron en la
ejecución de los trabajos.
«Cuando existen dudas razonables sobre una actuación del Estado, lo responsable no es
discutir en redes sociales ni hacer declaraciones cruzadas. Lo responsable es acudir a la
Justicia para que inves:gue», expresó Clapier.
El abogado sostuvo que el ambiente constituye un patrimonio de todos los vecinos y que
cualquier intervención sobre un espacio de alto valor ambiental debe realizarse con
absoluto respeto por la ley, la transparencia y los procedimientos administrativos
correspondientes.
«Mi intención no es reemplazar a la Jus:cia ni condenar anticipadamente a nadie. Quiero
que una investigación independiente determine qué ocurrió, quién tomó las decisiones,
bajo qué procedimiento se actuó y si todo se hizo conforme al ordenamiento jurídico»,
afirmó.
Clapier remarcó que la denuncia busca fortalecer las instituciones y no alimentar una
confrontación política.
«Los vecinos merecen respuestas claras. Si todo se hizo correctamente, la investigación lo
demostrará. Y si existieron irregularidades, también deberá establecerse quiénes fueron los
responsables. Para eso existe la Justicia.»
Finalmente, señaló que esta presentación constituye el primer paso de una actuación
institucional y que continuará impulsando todas las medidas necesarias para que los hechos sean esclarecidos en forma completa.