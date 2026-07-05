Federal A: Gimnasia ganó en casa, pero deberá jugar la Reválida

Este domingo la acción por la 16ª fecha de la Zona 1 en el Torneo Federal A midió a Gimnasia de Concepción del Uruguay con 9 de Julio de Rafaela. El partido se llevó a cabo en el estadio Manuel y Ramón Núñez y contó con el arbitraje de Marcos Liuzzi.

El Lobo debía ganar y esperar resultados después de haber sufrido dos derrotas de manera consecutiva y cumplió con su parte. Los dirigidos por Martín Pinilla se impusieron por 3-0 y de esta manera consiguió cortar una racha de tres partidos sin victorias.

La primera anotación llegó a los ocho minutos, a través de un tiro desde el punto de penal de Jonathan Benítez. El segundo fue ya en los 21 minutos de la segunda mitad, nuevamente de penal, en esta ocasión a través de la ejecución de Nicolás Germanier. La tercera anotación del cotejo fue de Benítez nuevamente, a los 28 del complemento.

Con la victoria, Gimnasia llegó a los 16 puntos y se ubica en la novena posición de su grupo, pero sabe que tendrá que jugar la Reválida debido al empate de Sportivo las Parejas 0-0 ante Douglas Haig. Su misión será la de conservar la categoría.

Para este partido, Pinilla eligió de arranque a: Ramiro Baro; Juan Casares, Tomás Palladino, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez; Santiago Lebus, Lautaro Altamirano, Juan Rodríguez, Nicolás Germanier; Micael Bogado y Enzo Márquez.

En frente, Marcelo Varela dispuso como titulares a Lucas Cuevas; Nahuel Bravo; Tomás Androetto, Martino Uriona, Sebastián Acuña; Nicolás Delsole, Pablo Ramírez, Leandro Larrea; Cristian Ludueña, Laureano Troncoso y Maximiliano Solari.

Tras la derrota, lo próximo para el conjunto uruguayense será en condición de visitante, en Chivilcoy, ante Gimnasia. Para 9 de Julio será turno de recibir a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.