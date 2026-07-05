Pronóstico del tiempo en Entre Ríos: anuncian días estables, sin lluvias y leve ascenso térmico

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa mañanas muy frías, jornadas estables, sin lluvias y con un gradual ascenso de las temperaturas en horas de la tarde, hasta los 18 grados. El detalle.
El intenso ingreso de aire polar que dominó gran parte del país durante los últimos días comienza a mostrar los primeros signos de debilitamiento. Sin embargo, el proceso será lento y todavía se esperan varias jornadas con temperaturas muy bajas, especialmente durante las primeras horas del día.
Las anomalías térmicas continúan siendo ampliamente negativas sobre buena parte de Argentina, reflejando un escenario que sigue siendo más frío de lo habitual para esta época del año. En varias provincias del centro y norte del país todavía persistirán valores entre 5 °C y 10 °C por debajo de los promedios normales.
Madrugadas frías
Si bien durante las tardes comenzará a percibirse un leve ascenso de la temperatura, las madrugadas seguirán siendo muy frías, con heladas de variada intensidad que continuarán afectando amplias zonas productivas del país.
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipó un comienzo de semana con condiciones estables, sin probabilidades de precipitaciones y un progresivo aumento de las temperaturas máximas, que alcanzarán los 18 grados hacia el martes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
El informe oficial indicó que este domingo se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. La temperatura mínima será de 5 grados, mientras que la máxima llegará a 12 grados. La probabilidad de lluvias será prácticamente nula, con valores de entre 0 y 10% únicamente durante la mañana.
Tiempo estable y aumento de la temperatura
Para el lunes, el organismo previó la presencia de bancos de niebla durante las primeras horas del día, aunque luego predominará el cielo despejado. La temperatura oscilará entre los 4 y 13 grados, con viento leve y sin probabilidades de precipitaciones.
Las condiciones continuarán mejorando el martes, cuando se espera una jornada completamente soleada. La mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 18 grados, convirtiéndose en el día más templado del período analizado.
Cómo seguirá el tiempo
El miércoles persistirá la estabilidad atmosférica en Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados, sin chances de lluvias.
De esta manera, el pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipó varios días consecutivos con tiempo estable, mañanas frías, tardes más agradables y ausencia de precipitaciones, un escenario favorable para las actividades al aire libre durante el inicio de la semana. Elonce