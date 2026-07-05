Receso invernal 2026 en Entre Ríos: destinos habilitados, inversiones y la comparación con la costa uruguaya

El receso escolar de invierno 2026 en Entre Ríos se desarrolla entre el 6 y el 17 de julio, en coincidencia con Santa Fe, Córdoba y Mendoza, mientras que Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y otras jurisdicciones descansarán recién entre el 20 y el 31 del mismo mes. Esa distribución escalonada, sumada al fin de semana largo del 9 al 12 de julio por el feriado de la Independencia, configura para la provincia una ventana de casi todo el mes con movimiento turístico sostenido. El Ente Mixto de Turismo lanzó la temporada bajo el lema «Acá jugamos de local», una campaña dirigida en primer término a los propios entrerrianos y a los visitantes de Santa Fe y Córdoba, que comparten el mismo calendario de receso, con presentaciones promocionales que incluyeron una acción en la peatonal Florida de Buenos Aires con representantes de las diez microrregiones turísticas provinciales.

La totalidad de los complejos termales de la provincia se encuentran operativos para el receso. El corredor de la costa del río Uruguay concentra la oferta más consolidada: Federación, Concordia, Chajarí, Colón, San José, Villa Elisa, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, todos con piscinas cubiertas y al aire libre de agua caliente, condición decisiva para la temporada fría. Sobre la costa del Paraná se suman los complejos de La Paz y María Grande, promocionados oficialmente junto a las propuestas de pesca deportiva de la microrregión Río Nativo, que agrupa a 25 localidades del noroeste provincial y que hace eje en el inicio de la temporada del dorado. Victoria, con su parque acuático termal, y Villaguay y Basavilbaso completan el mapa del termalismo entrerriano.

A la oferta termal se agrega el Parque Nacional El Palmar, con entrada y visitas guiadas gratuitas; los circuitos históricos del Palacio San José y el casco de Concepción del Uruguay; el turismo rural, las bodegas y viñedos que se desarrollaron en la última década; y una agenda cultural con actividades en las principales ciudades. En Paraná, el MiradorTEC ofrece del 6 al 19 de julio una programación gratuita con proyecciones en 360 grados y experiencias interactivas, con inscripción previa, y en Puerto Nuevo funciona hasta el 20 de julio una feria de emprendedores con muestra de dinosaurios. San José celebrará del 24 al 26 de julio la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización, con Luciano Pereyra como número central, ya fuera del receso entrerriano pero en plena ventana de vacaciones bonaerenses.

Dónde se hicieron las mejores inversiones

La inversión emblemática del último año es la ampliación y modernización del aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia, inaugurada en septiembre de 2025 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por más de 40 millones de dólares. La obra llevó la pista de 1.600 a 2.000 metros, incorporó una terminal de pasajeros de casi 2.000 metros cuadrados, torre de control, balizamiento, planta de combustible y dependencias para los organismos aeroportuarios, y habilitó la ruta comercial Aeroparque-Concordia operada por Humming Airways con dos frecuencias semanales. El propio sector turístico regional reconoce que la terminal aérea abre por primera vez la posibilidad de captar turismo internacional para el corredor termal de la región de Salto Grande, que integra a Concordia, Federación, Colón y la uruguaya Salto, un área de influencia que supera el millón de habitantes.

El corredor de la ruta nacional 14 aparece como el otro gran ganador. Hacia fines de 2025, los destinos termales sobre esa traza registraban un crecimiento interanual cercano al 30 por ciento en consultas y acuerdos, con una oferta cada vez más diversificada que combina parques acuáticos, gastronomía y actividades al aire libre. Villa Elisa capitalizó su distinción como uno de los ocho mejores pueblos turísticos de la Argentina, un reconocimiento que fortaleció su visibilidad nacional. Colón presentó junto a la microrregión Tierra de Palmares un Plan Estratégico de Turismo 2026-2036 y puso en marcha, junto a San José y Villa Elisa, un pase tri-termas con descuentos del 50 por ciento para recorrer los tres complejos en temporada baja, una herramienta concreta de integración regional. Federación, pionera del termalismo entrerriano desde la perforación de 1994, sostiene uno de los centros termales más grandes de Sudamérica con parque acuático incluido en la entrada.

Dónde no se completaron las inversiones previstas

El contraste aparece cuando se revisan los proyectos anunciados y no concretados. El caso más visible es el Hotel Casino de Federación, un cuatro estrellas proyectado con 100 habitaciones, restaurante, spa y locales comerciales sobre 9.000 metros cuadrados en la intersección de las calles Paraná y Entre Ríos: la obra quedó ejecutada apenas al 30 por ciento, con movimiento de suelos y estructura de hormigón, y el propio Estado nacional la ofrece hoy en su cartera de oportunidades de inversión turística en busca de un capital privado que la termine. En la misma cartera figura la venta de un complejo de ocho cabañas de categoría en Federación, otro indicio de que la expansión hotelera de la ciudad termal encontró su techo financiero.

La ruta nacional 14, columna vertebral del corredor turístico, fue recientemente concesionada, pero desde el propio sector se admite que restan mejorar distintos tramos de la autovía, una obra considerada clave para garantizar la circulación segura de los miles de vehículos diarios que alimentan a los destinos termales. El dato se inscribe en un cuadro más general: desde diciembre de 2023 la Dirección Nacional de Vialidad no inició obras nuevas sobre las rutas nacionales entrerrianas, de modo que la infraestructura vial que sostiene al turismo provincial descansa sobre lo ejecutado en gestiones anteriores y sobre el esquema de concesión con peaje.

También quedaron en fase de estudio, sin ejecución a la vista, varios de los anuncios formulados en la inauguración del aeropuerto: el puerto de barcazas y la zona de actividades logísticas de Concordia, los circuitos turísticos binacionales con Uruguay y el Fondo Multisectorial de Salto Grande para financiar a empresas prestadoras de servicios. En el plano del mantenimiento, visitantes del complejo de Federación señalaron durante 2025 y 2026 deficiencias puntuales en la pintura y limpieza de piscinas y en juegos del parque fuera de funcionamiento, observaciones menores pero indicativas de que la reinversión no siempre acompaña el volumen de público.

Lugares y costos por día

Las entradas a los complejos termales muestran una dispersión considerable. Federación fijó desde el 1 de enero de 2026 un cuadro tarifario de 23.700 pesos para adultos, 15.700 para jubilados y 11.900 para menores de 1 a 12 años, con el acceso al parque acuático incluido y gratuidad para personas con certificado de discapacidad y su acompañante. Villa Elisa estableció una entrada general de 21.500 pesos, con un descuento del 25 por ciento para jubilados, tarifas diferenciales para residentes de los departamentos Colón y San Salvador, y un incentivo relevante: quienes se alojan dentro del complejo abonan la entrada una sola vez por toda la estadía. Colón, San José y Villa Elisa ofrecen además el pase conjunto con 50 por ciento de descuento en temporada baja. Los complejos de Chajarí, Concordia (Vertientes y el predio de la Codesal), La Paz, María Grande y Gualeguaychú se ubican históricamente por debajo de esos valores máximos, con esquemas de tarifas locales y para jubilados.

En alojamiento, los relevamientos de plataformas de alquiler temporario para este invierno indican en Colón un promedio de 68.800 pesos por noche, con opciones económicas desde 35.000 a 39.000 pesos; en Gualeguaychú los alquileres parten de 50.000 a 60.000 pesos por noche, y en el conjunto de la provincia existen cabañas desde 35.000 pesos. La hotelería de categoría en Federación, Colón y Concordia se mueve en valores sensiblemente superiores, y la recomendación oficial es reservar con anticipación porque la demanda del receso es alta. En gastronomía, los testimonios de visitantes recientes en Federación describen cenas completas para dos personas con bebida en torno a los 40.000 pesos y platos principales alrededor de los 25.000, valores que llevaron a más de un turista a calificar a Entre Ríos como una de las provincias más económicas para comer.

Con esos componentes, una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) que pase el día en las termas de Federación abonará 71.200 pesos solo en entradas; si se aloja en una cabaña intermedia y almuerza y cena fuera, el día completo se ubica en un rango de 200.000 a 260.000 pesos. En destinos con entradas más bajas y alojamiento económico, el mismo esquema puede resolverse entre 130.000 y 180.000 pesos diarios. El clima acompaña la propuesta: julio presenta máximas de 16 a 20 grados según la zona, con Federación y Colón entre las más templadas, y entre tres y seis días de lluvia en el mes.

Uruguay, ahí nomás

En el precio de las entradas termales, la comparación con las ciudades uruguayas es directamente desfavorable para Entre Ríos. El parque municipal de las Termas del Daymán, a 15 minutos de Salto y el destino termal más visitado del Uruguay, cobra en 2026 una entrada general de 200 pesos uruguayos, unos cinco dólares, con menores de 6 a 12 años y jubilados a 120 pesos y menores de 6 gratis. Al tipo de cambio vigente, esa entrada equivale a menos de un tercio de lo que cuesta el ingreso a Federación o Villa Elisa. Incluso el parque acuático Acuamanía, con 910 pesos uruguayos para mayores de 11 años (unos 22 dólares) y pasaportes de tres días, mantiene una tarifa de residente de 610 pesos que alcanza expresamente a los vecinos de Colón y Concordia, en el marco del convenio de la región Salto Grande. Paysandú aporta sus propios complejos: Guaviyú, entre palmeras yatay, y Almirón, las únicas termas de agua salada de la región, aunque en ambos casos el acceso está reservado a quienes se alojan en el centro termal.

Donde la ecuación se invierte parcialmente es en el alojamiento y los consumos generales. La hotelería del Daymán y de Arapey se cotiza en dólares, con habitaciones dobles de tres estrellas en el orden de los 70 a 85 dólares y bungalows familiares que en temporada alta superan los 130 dólares, valores que al cambio superan a la cabaña media entrerriana. La gastronomía y los productos de consumo diario uruguayos son estructuralmente más caros que los argentinos, aunque el descuento del IMESI del 24 por ciento en los combustibles de frontera atenúa el costo del traslado para quien cruza en auto. El balance final depende del perfil del viaje: para una excursión de día completo a las termas, cruzar a Salto resulta hoy más barato que pagar la entrada en Federación; para una estadía de varias noches con alojamiento y comidas, la costa uruguaya sigue siendo, en general, más cara que la entrerriana, aunque la brecha se achicó al ritmo de la apreciación del peso argentino.

Ese dato no es menor para los prestadores locales. Desde Termas Villa Elisa se admitió a fines de 2025 que el turismo interno continúa condicionado por la situación económica general y por un tipo de cambio que favorece la salida al exterior, además de una competencia creciente entre destinos termales del propio país. La paradoja entrerriana es que la provincia compite contra Salto y Paysandú con entradas termales tres veces más caras, sostenida por la ventaja de la cercanía para el público de Santa Fe, Córdoba y el propio territorio provincial.

Panorama

El receso invernal 2026 encuentra a Entre Ríos con su oferta turística plenamente habilitada, una campaña promocional que apuesta al público de proximidad y una inversión de infraestructura de primer orden, el aeropuerto de Concordia, que recién comienza a rendir. Al mismo tiempo, la temporada expone las cuentas pendientes: un hotel casino paralizado al 30 por ciento en la principal ciudad termal, tramos de la ruta 14 sin mejorar bajo el nuevo esquema de concesión, proyectos binacionales que no salieron del anuncio y un mantenimiento desparejo en algunos complejos. La ecuación de precios, competitiva en gastronomía y alojamiento pero cara en las entradas termales frente a la vecina orilla uruguaya, definirá en buena medida si la consigna de jugar de local alcanza para retener a un turista que hoy compara, con el puente internacional a mano, cuánto cuesta el mismo día de termas a cada lado del río.

Análisis