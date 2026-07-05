Hito en la salud pública: salvaron a un niño tras extraerle un clavo del intestino con innovadora cirugía sin cicatrices

La cirugía magnética sin cicatrices fue realizada por primera vez en un hospital público argentino. El innovador procedimiento permitió extraer un clavo alojado en el intestino de un niño de dos años sin necesidad de una operación abierta, con una rápida recuperación y alta médica el mismo día.
La cirugía magnética sin cicatrices marcó un antes y un después en la salud pública argentina. Por primera vez, un hospital estatal utilizó esta innovadora técnica para extraer un clavo alojado en el intestino delgado de un niño de dos años.
De esa manera, evitaron una intervención quirúrgica convencional y permitiendo que el pequeño regresara a su casa pocas horas después del procedimiento.
El hecho ocurrió en el Hospital Materno Infantil «Dr. Florencio Escardó», de Tigre, donde un equipo de cirujanos pediátricos concretó con éxito una intervención asistida por imanes que hasta ahora solo se había realizado en el ámbito privado del país.
El caso se convirtió en un antecedente inédito para el sistema sanitario argentino y abrió la puerta a la incorporación de nuevas tecnologías de mínima invasión en hospitales públicos.
El paciente, llamado Nehitán, llegó inicialmente a la guardia del centro asistencial por un motivo completamente distinto. Había sufrido una fuerte caída y los médicos le realizaron estudios radiológicos para descartar lesiones producto del politraumatismo. Fue entonces cuando detectaron de manera fortuita la presencia de un objeto metálico en la cavidad abdominal: un clavo que el niño había ingerido accidentalmente.
El hallazgo activó un operativo quirúrgico
La inesperada aparición del cuerpo extraño obligó al equipo médico a actuar con rapidez. El clavo se encontraba alojado en el intestino delgado y representaba un riesgo importante para la salud del pequeño, por lo que los especialistas decidieron intervenir mediante una técnica innovadora que evitara una cirugía abierta.
La madre del niño, Araceli, recordó las horas de incertidumbre que atravesó junto a su hijo y destacó el acompañamiento recibido por parte de todo el personal del hospital.
«Nos trasladaron al hospital e hicieron el seguimiento correspondiente después de que mi hijo se cayó. Los profesionales nos acompañaron en todo momento, desde lo físico hasta lo psicológico. Estoy muy contenta y agradecida por todos los doctores que cuidaron a mi hijo en el proceso en el cual estuvo internado y operado», expresó.
El cirujano pediátrico Pier Mejia Cordova, uno de los profesionales que encabezó la intervención, destacó la importancia del procedimiento. «Es una intervención que nos pone como referencia a nivel país. El paciente concurrió a la guardia por un politraumatismo y luego de los chequeos se constató del cuerpo extraño en su interior», explicó.
Cómo funciona la cirugía magnética sin cicatrices
La técnica empleada posee alrededor de diez años de desarrollo internacional y se basa en el uso de potentes imanes que permiten movilizar instrumentos y objetos metálicos dentro del organismo sin necesidad de realizar grandes incisiones.
Durante la operación, los médicos introdujeron un videolaparoscopio a través del ombligo del paciente. Luego utilizaron un imán de gran tamaño sobre la superficie del abdomen para controlar otro imán colocado dentro de la cavidad abdominal.
Gracias al fenómeno de atracción magnética, lograron localizar el clavo, desplazarlo cuidadosamente y retirarlo junto con el apéndice a través de la misma incisión umbilical. De esta manera evitaron realizar cortes de mayor tamaño, reduciendo el dolor postoperatorio, el riesgo de complicaciones y la posibilidad de dejar cicatrices visibles.
«Decidimos avanzar con la operación que es muy poco invasiva. El paciente se fue de alta en el día. También es fundamental destacar el acompañamiento psicológico del equipo local con el paciente y su familia», añadió Mejia Cordova.
Un desarrollo argentino con reconocimiento internacional
La intervención contó con la presencia del reconocido cirujano Guillermo Domínguez, creador de esta técnica quirúrgica y uno de sus principales impulsores a nivel internacional.
Domínguez aportó el equipamiento necesario para la operación y capacitó previamente al equipo del Hospital Escardó para que pudiera desarrollar el procedimiento con éxito.
«Es una técnica que está creciendo mucho a nivel mundial. La operación se ejecutó tal cual lo planificamos en este caso pediátrico, los imanes ayudaron a extraer el clavo del pequeño. Nos llena de orgullo que los cirujanos de este hospital hayan llevado adelante esta intervención. Estoy sorprendido por todo el equipo médico con el que cuenta el Municipio», afirmó.
El especialista explicó que esta modalidad puede aplicarse en numerosos casos de ingestión accidental de cuerpos extraños ferromagnéticos, una situación frecuente en pacientes pediátricos. Además, destacó que permite ampliar significativamente las alternativas terapéuticas sin recurrir a procedimientos invasivos.
Un antecedente que puede transformar la salud pública
El éxito de la operación representa mucho más que la resolución de un caso complejo. Los profesionales consideran que sienta un precedente para que otros hospitales públicos incorporen esta tecnología y amplíen el acceso a cirugías menos invasivas en todo el país.
La denominada «cirugía sin huellas» continúa expandiéndose en el mundo. Domínguez y su equipo ya capacitaron a más de 120 cirujanos de América Latina y España, mientras que la Fundación Hospitalaria se consolidó como el principal centro argentino en el desarrollo de procedimientos quirúrgicos asistidos por imanes.
La experiencia realizada en Tigre demuestra que la incorporación de innovación tecnológica en el sistema público puede traducirse en mejores resultados para los pacientes, tiempos de recuperación considerablemente más cortos y una atención médica de alta complejidad al alcance de toda la comunidad. El caso de Nehitán quedó registrado como un hito para la medicina argentina y como un ejemplo del potencial que ofrecen las técnicas de mínima invasión para el futuro de la cirugía pediátrica.